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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صابون بينكي

تعرف على فوائد صابون بينكي من دينا أبو السعود

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إن صابونة بينكي بالطمي المغربي، تساعد على تنظيف البشرة الدهنية، بشكل جيد، وإزالة الدهون والرؤوس السوداء.

 

وأوضحت الدكتورة دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج " ست الستات " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن صابونة " العسل " تساعد على تفتيح البشرة ، بخلاصة العرقسوس .


وقالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إن كريم بينكي يحتوي على مستخلص التوت البري ، ومستخلص العرقسوس ، وفيتامين سي ، والذين يساعدون على تنشيط الكولاجين .

 

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود ، خلال لقائها لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن التقشير الكيميائي للبشرة جيد ، ولكن لا يمكن أن تكرره السيدة لفترة طويلة ، لأن له أعراض جانبية ، موضحة أن كريم بينكي يقوم بنفس وظيفة التقشير الكيميائي .

 

دينا أبو السعود: علامات التقدم فى السن ينتج عنها نقص الكولاجين بالبشرة
 

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن السيدات يرغبن دائما أن يحافظن على نضارة بشرتهن، وفى حالة عدم حدوث ذلك تدخل السيدات فى حالة من الضغط النفسى الحاد والاكتئاب. 
 

وأضافت أبو السعود ، أثناء استضافتها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن البشرة فى عمر مبكر من العمر تحتوى على الكولاجين ، الفيتامينات وبمرور العمر تظهر علامات التقدم فى السن والشيخوخة ، ويحدث نقص فى المعادن ، الفيتامينات ، والكولاجين .

 

وأكدت دينا أبو السعود، في تصريحات سابقة، أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي.

 

وأضافت أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، وكريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

 

ونوهت بأن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي، أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.

دينا أبو السعود صابونة بينكي خبيرة التجميل البشرة الدهنية تنظيف البشرة الدهنية

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