شريف منير يدعم تونس ويشارك علمها على انستجرام

نشر الفنان شريف منير صورة جديدة لعلم تونس، تحمل رسالة دعم ومساندة للأحداث التي تشهدها البلد مؤخرا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: كل الدعم لتونس ف ثورتة التطهير من الاخوان ❤️ - شكرا 🙌 تحيا تونس - مصر وتونس ايد واحدة.



وتعيش تونس أحداثا ساخنة بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منها؛ تجميد أعمال البرلمان بقيادة راشد الغنوشي 30 يوما، وإعفاء هشام المشيشي رئيس الوزراء من منصبه، وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه رئاسة النيابة العامة لتحريك دعاوى قضائية ضد عدد منهم متورطين في قضايا فساد.

قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الحاسمة المصيرية، قوبلت بحفاوة بالغة داخل الشارع التونسي، الذي كان غاضبا وثائرا ضد ممارسات عدد من السياسيين التونسيين.

ووصفت قرارات الرئيس التونسي بـ الجريئة لتقليص وتحجيم قدرات حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان، التي خرج الشعب التونسي رافضا لها بعد أن أدخلت البلاد في أزمات اقتصادية واجتماعية عديدة.

واجه الرئيس التونسي قيس سعيد، متاعب عدة من الحكومة والبرلمان التابعين لحركة النهضة الإخوانية، حيث أدت هذه الحكومة إلى تصاعد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد إلى الحد الذي لم يقدر أبناء الشعب التونسي تحمله.

فقد ارتفعت البطالة إلى 20%، وتدهورت الحالة الصحة في البلاد بسبب عدم قدرة الحكومة بقيادة هشام المشيشي على التعامل مع أزمة فيروس كورونا، ونتج عن ذلك تفشي الفيروس بجميع البلاد ووصول تونس إلى معدل إصابات الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط.

كل ما حدث لم يغب عن عين الرئيس التونسي قيس سعيد مما استوجب منه القيام بردة فعل والتدخل لمنع هذه الأزمات والكوارث من الوصول إلى حد لا يمكن التعامل معه، والانحياز إلى الشعب الذي خرج رافضا للحكومة والبرلمان وما تسببا فيه من أزمات اقتصادية واجتماعية.

وخرج الشعب التونسي فرحا بـ قرارات الرئيس قيس سعيد التي اعتبرها انتصارا لإرادته.