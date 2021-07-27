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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في حب العصافير.. ناهد السباعي تشارك متابعيها لحظات من المرح

صدى البلد

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورا ومقطع فيديو جديد لها، بأحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت بلحظات سعادة ومرح، من خلال تواجد عصافير ملونه على كتفيها ورأسها، وعبرت عن حبها لهم، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

 

وأثارت الفنانة ناهد السباعي، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، وتصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك “جوجل” بأحدث منشوراتها، الذي تحدثت فيه عن الفنانة دلال عبد العزيز.

 

ودعت الفنانة ناهد السباعي، بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التي تعاني صحيا؛ بسبب تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، منذ أواخر أبريل الماضي.

 

ونشرت ناهد السباعي، صورة لها مع دلال عبد العزيز، وكذلك صورة لجنازة والدها، عبر حسابها على تطبيق الصور “إنستجرام”، وعلّقت عليها «أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى، ومسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة، وبابا ساب وصيته معاها، وساعة وفاة أخويا؛ جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس».

 

يذكر أن ناهد السباعي، شاركت فى فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامي، إخراج محمد هشام، ولم يحدد حتى الآن موعد عرضه بالسينمات.

 

كما شاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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