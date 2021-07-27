عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونيسكو تدرج جزر بجنوب غرب اليابان في قائمة التراث العالمي

اليابان
اليابان

أعلن مسئولون بالحكومة اليابانية اليوم /الثلاثاء/ أن منظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، قررت إضافة سلسلة جزر في جنوب غرب اليابان بها غابات شبه استوائية كثيفة إلى قائمة التراث العالمي الطبيعي.
 

وقررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة - خلال جلسة عبر الإنترنت - إدراج مساحة تبلغ 43000 هكتار، تشمل جزيرتي "أمامي أوشيما" و "توكونو" في محافظة كاجوشيما اليابانية، بالإضافة إلى الجزء الشمالي من جزيرة "أوكيناوا" الرئيسية وجزيرة "إيريوموت" في محافظة أوكيناوا.حسبما أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الالكتروني.
 

يأتي القرار بعد توصية صدرت في مايو الماضي من قبل لجنة استشارية تابعة لليونسكو بإضافة الجزر - التي تتمتع بأنظمة بيئية متنوعة وتضم حيوانات وطيور نادرة، إلى القائمة. 

 

وتطورت الحيوانات والنباتات في المناطق أثناء عمليات تكوين الجزر، حيث تم فصلها عن البر الرئيسي لآسيا. 
 

وكانت الحكومة اليابانية قدمت في البداية اقتراحها بشأن الجزر، التي أصبحت خامس موقع للتراث الطبيعي العالمي في اليابان، إلى اليونسكو في فبراير 2017.
 

مع ذلك، سحبت الحكومة الاقتراح في يونيو 2018 تماشياً مع نصيحة لجنة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، التي قالت إن تدابير الحفاظ عليها غير كافية، حتى أعادت السلطات هناك ترتيب المناطق المرشحة إلى خمسة مواقع من خلال تضمين غابة داخل موقع عسكري أمريكي سابق في شمال أوكيناوا أعيد إلى اليابان في ديسمبر 2016 وعززت التدابير ضد أنواع طيور وحيوانات غازية قبل إعادة تقديم الاقتراح في فبراير 2019.
 

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة لجنة التراث العالمي هذا العام حتى يوم السبت لتقييم المواقع المرشحة لعامي 2020 و2021، حيث تم تأجيل تسجيل المواقع المرشحة العام الماضي لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا. 

اليونيسكو اليابان التراث العالمى جزر الحكومة اليابانية

موضوعات متعلقة

اليابان تحصد أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو

الحكومة اليابانية تُبقي على تقييمها لوضع الاقتصاد في يونيو

ترشيحاتنا

قرارات مهمة.. جلسة تحقيق مطولة مع قاتل الراقصة الفيتنامية بالقاهرة الجديدة

وزير البترول يشهد توقيع 4 عقود للبحث عن الذهب مع شركة كندية عملاقة

كايزر تشيفز يكشف حقيقة محاولة خطف صفقة ميكيسوني من الأهلي"خاص"

بيان عاجل من الكويت بشأن السفر من وإلى البلاد

هدوء نسبي.. شاهد الحالة المرورية بـ القاهرة اليوم الثلاثاء |تفاصيل

ريلمي تطلق رسميا مجموعة ساعاتها الذكية Realme Watch 2 .. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

لـ التجار.. 2 مليون جنيه غرامة ومؤبد في هذه الحالة | تفاصيل

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

إنهيار عقار في الإسكندرية.. تكليف مقاول بإزالة 10 أدوار والقبض على المالك..شاهد

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ