إزالة منطقة ألعاب ترفيهية مخالفة في دمياط

محافظة دمياط

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأنه استمرارا لجهود المحافظة والأجهزة المعنية، للتصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل وذلك استكمالا لما تم تحقيقه من جهود على مدار الفترات الماضية بذلك الملف، تمت إزالة حالة تعدٍ تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير النيل بمدينة فارسكور، وذلك لمنطقة ألعاب ترفيهية تقع على مساحة ٥٠ م٢، والتى جاءت خلال الحملة المُنفذة مؤخرًا تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، وبالتنسيق بين الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل والوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

وأضافت محافظ دمياط أنه تمت إزالة التعدى بالكامل، مشيرة إلى أن المحافظة وجهت جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل وبكل حسم مع جميع أشكال التعديات أو المخالفات، والرصد الفورى لأى محاولات قد تحدث في هذا الخصوص.

جدير بالذكر أنه تم خلال الأسبوع الماضي إزالة جميع الأقفاص السمكية الواقعة بزمام المنطقة على نهر النيل، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها خلال هذا العام إلى ١٠٠٠ حالة، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة ووزارة الموارد المائية والرى لحماية النيل وإزالة جميع التعديات.

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