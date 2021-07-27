محافظ دمياط تبدأ جولاتها بالقرى وتقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح أمس الإثنين، قريتى الوسطانى وأم الرزق بمركز كفر سعد لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تتضمن تطوير 28 قرية بإجمالى 219 تابع بالمركز، حيث رافقها خلالها إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و جيهان حسين مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بدمياط وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير "الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة".

وخلال زيارتها لقرية الوسطانى، تفقدت "المحافظ" مركز الخدمات البريدية بالقرية بعد الانتهاء من أعمال تطويره وبدء تشغيله، كما قامت بالمرور على موقع الأرض التى تم تخصيصها لإقامة مجمع خدمات حكومية للبدء فى التنفيذ وذلك بمساحة ١٥٠٠ متر، كما بحثت مخطط توسعة مركز الشباب لإقامة ملعب وفقاً للاشتراطات الخاصة بذلك، وكذا إعادة تنظيم الشوارع والطرق بها بما يتناسب مع أهداف المبادرة وخطة التطوير.

وبالقرية أيضا، تفقدت "محافظ دمياط" مدرسة عماد داوود الابتدائية التى يجرى بها أعمال الإحلال والتجديد وإنشاء ٢٠ فصل جديد وكذا إنشاء مدرسة طه ندا للتعليم الأساسي بعدد ٤فصول رياض أطفال و ١٢ فصل للمرحلة الابتدائية و ٦ آخرين للمرحلة الإعدادية بإجمالى ٢٢ فصل دراسى، كما تفقدت أيضاً موقف سيارات الأجرة بالوسطانى وذلك لبحث إمكانية توفير قطعة أرض لإنشاء موقف متكامل خارج الكتلة السكنية.

وواصلت "الدكتورة منال عوض" جولتها بزيارة قرية ام الرزق لمتابعة الأعمال الجارية بتوسعات مدرسة عبد الرحمن عوف الإعدادية بإجمالى ٦ فصول إضافية، كما اطلعت على الموقف الخاص بقطاع التعليم بالقرية حيث يوجد بها مدرستين للتعليم الابتدائي و أخرى تعليم أساسى، فضلاً عن استعراض خطة هيئة الأبنية التعليمية لتوفير قطعة أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الثانوى بالقرية و كذا خطة الأجهزة المختلفة لتغطيتها بكافة الخدمات بالإضافة إلى معاينة قطعة أرض بالقرية لإقامة مجمع خدمات حكومية عليها .

النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام إلى مجموع ٢٣٥ درجة.

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١من مجموع ٢٤٠ درجة إلى ٢٣٥ درجة.

كما اعتمدت "المحافظ" تنسيق القبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية بحد أدنى ٢١٠ درجة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة.

وبحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع أعضاء اللجنة المُشكلة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ما توصلت اليه المعاينات التى أجرتها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط للوقوف على الأسباب التى ينتج عنها تكرار كسر خطوط المياه بالقطاعات التى تم تطويرها بطريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية".

حيث أكدت "الدكتورة منال عوض" على مواصلة إجراء المعاينات و اعداد الدراسات للوصول إلى الأسباب التى تؤدى إلى حدوث ذلك و كذا وضع حلول محددة ونهائية لتلك المشكلة، حتى لا تتسبب فى إلحاق الضرر بالمناطق التى يتم رصفها و تطويرها ، موجهة بوضع جدول زمنى يتضمن مواعيد الانتهاء من هذه الأعمال حتى يتسنى نهو المشروع خاصة مع أهمية وحيوية هذا الطريق.













