محافظ دمياط تبحث أسباب الكسر المتكرر لخط المياه بطريق الدكتور مشرفة

محافظة دمياط

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع أعضاء اللجنة المُشكلة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، ما توصلت إليه المعاينات التى أجرتها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط للوقوف على الأسباب التى ينتج عنها تكرار كسر خطوط المياه بالقطاعات التى تم تطويرها بطريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية".

وأكدت "الدكتورة منال عوض"، على مواصلة إجراء المعاينات وإعداد الدراسات للوصول إلى الأسباب التى تؤدى إلى حدوث ذلك وكذلك وضع حلول محددة ونهائية لتلك المشكلة، حتى لا تتسبب فى إلحاق الضرر بالمناطق التى يتم رصفها و تطويرها.

ووجهت بوضع جدول زمنى يتضمن مواعيد الانتهاء من هذه الأعمال حتى يتسنى نهو المشروع خاصة مع أهمية وحيوية هذا الطريق .

كما أكدت "محافظ دمياط" على الانتهاء من مراجعة خطوط المياه بطريقي الدكتور مشرفة وكورنيش النيل وشارع صلاح سالم وإعداد تقارير تفصيلية بما تم ملاحظته، للوقوف على أى مشكلات قبل حدوثها ووضع مقترحات للحلول وفقاً للاساليب الفنية المقررة وذلك للحفاظ على ما تقوم المحافظة بتنفيذه من مشروعات للتنسيق الحضارى.