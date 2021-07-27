مؤسسة نبض الحياة: النخلة عظيمة النفع كثيرة البركة

مؤسسة نبض الحياة

قال الدكتور مصطفى العكرشي المستشار الدينى لمؤسسة نبض الحياة، إن المؤسسة تقوم بعمل مبادرة وقف النخيل، وتقوم بزراعة النخيل، موضحًا أن النخلة عظيمة النفع، كثيرة البركة.

وأضاف المستشار الدينى لمؤسسة نبض الحياة، خلال حواره ببرنامج «بنت البلد» عبر فضائية «صدى البلد 2»، تقديم الإعلامية نشوى مصطفى، أن كل شئ فى النخلة يدخل فى ااصناعة، ولها فوائد كثيرة.



وأشار إلى أن النخيل يقابل السيئة بالإحسان، فالجميع يلقى عليها الطوب و الحجارة وهى ترد بـ البلح.

ولفت إلى أن النخل ذكر فى القرآن الكريم 17 مرة.



وخصص برنامج «بنت البلد» عبر فضائية «صدى البلد 2»، تقديم الإعلامية نشوى مصطفى، فقرة خاصة للحديث عن مجهودات مؤسسة نبض الحياة.



وعرض البرنامج تقريرا عن أهمية زراعة النخيل،

وكشف أحد مسئولى نبض الحياة، أن هناك سيدة قبل الوفاة أوصت أن يزرع لها نخلة، و زوجها الوفى قام بدفع أموال لـ زراعة النخلة.

وقال الدكتور مصطفى العكرشي المستشار الدينى لمؤسسة نبض الحياة، إن الشخص الذى يقوم بزراعة نخلة لله، تظل تلك النخلة تنتج ويحصل صاحبها على خير كثير منها.

وكشف أن المؤسسة تقوم بعمل مبادرة وقف النخيل، وتقوم بزراعة النخيل،

وأكد أن هناك 1000 فدان للمؤسسة فى الوادي الجديد، تم زراعة 250 فدان كمرحلة أولي، و فى شهر 9 سيتم زراعة 250 فدان، مؤكدًا أن المواطن يحق له المشاركة فى المبادرة.



ولفت إلى أن مكاسب المزرعة تصرف فى بناء المساجد، وعمل الخيرات، و نطالب المواطنين بالمشاركة فى المبادرة.



وأضاف المستشار الدينى لمؤسسة نبض الحياة، خلال حواره ببرنامج «بنت البلد» عبر فضائية «صدى البلد 2»، تقديم الإعلامية نشوى مصطفى، أن الله ضرب مثلا فى القرآن الكريم بالنخلة، ولذلك المؤسسة تقوم بزراعة النخيل.



ولفتت إلى أن النخلة عمة الجميع قائلا: " الرسول قال أكرموا عمتكم النخلة لآنها من طينة سيدنا أدم، فهناك علاقة بين الإنسان و النخل".



تعرف على مجهودات مؤسسة نبض الحياة لإيصال المياه النظيفة لمن يحتاجها



قال أحمد دسوقي أحد علماء الأزهر الشريف، إن مؤسسة نبض الحياة بها حملات كثيرة تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد ، إضافة إلى مشروع سقيا الماء وإيصال المياه إلى من يحتاجها في كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف أحمد دسوقي :" تكلفة وصلة المياه لأي مكان 3 آلاف جنيه، وهناك تعاون مشترك بين شركة المياه الحكومية ومؤسسة نبض الحياة الخيرية، ويتم إجراء دراسة حالة للأسر التي سيتم إيصال المياه لها وعندما يتم التأكد من انهم من الفئات الاولى بالرعاية تقوم شركة المياه بتخفيض تكلفة إيصال المياه من 7 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه ".

وتابع أحمد دسوقي :" هناك تضامن وتكامل وتنسيق مستمر مع الدولة ومؤسسة نبض الحياة من أجل ايصال المياه الى المستحقين في كافة أنحاء الجمهورية ".

واكمل أحمد دسوقي :" هناك مشروعات وصلات مياه في مختلف محافظات الجمهورية من الجيزة وحتى أسوان، كما يتم فتح آبار في مرسى مطروح".

ولفت أحمد دسوقي :" عندما سئل الرسول عن أعقل الناس في الحياة، قال الرسول محمد أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا، وعندما يعرف الإنسان مصيره لا يفسد في الأرض ويكثر من الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين ، ومنها الشاركة في حملة سقيا الماء والتعاون مع مؤسسة نبض الحياة لإيصال المياه النظيفة لمن يحتاجها".

و قال الدكتور أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف ، إنه خلال الفترة الأخيرة قمنا بالتفكير في آليات مختلفة للصدقات ، مؤكدا أن “ مؤسسة نبض الحياه ” مؤسسة خيرية فقط قائمة على التبرعات الخيرية و 95% من نشاطنا قائم على مشروعات المياه ومنها توصيل المياه في الأماكن المعدومة .



وأضاف ، أن مصر رقم واحد علي مستوي العالم في زراعة النخل ولكن الشعب المصري ليس لديه ثقافة الاهتمام بالنخيل ، مضيفا قمنا بمناشدة محافظ الوادي لأننا نريد شراء أرض لزراعة نخيل عليها ، وبناء على ذلك اتصل بنا مكتبة وأكد لنا انه تم توفير قطعة الأرض اللازمة لمؤسسة " نبض الحياة" .

وفي نفس السياق أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 800 بئر خلال عامي 2019 -2020 لخدمة ابناء مطروح



وانتهت مؤسسة نبض الحياة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، من تنفيذ 800 بئر خلال عامي 2019 -2020 لخدمة أهالي المحافظة بالمناطق البعيدة والنائية وتوفير كل سبل الدعم لجهود التنمية في المناطق النائية.

و بدأت المؤسسة فى تنفيذ المستهدف للعام الحالي 2021 وهو 1000 بئر تم الانتهاء من تنفيذ 300 بئر منها حتى الآن،

و نظمت المؤسسة قوافل مساعدات عينية وتوزيع كراتين وبطاطين بمناطق غرب مطروح لتوفير حياة كريمة لغير القادرين، بالتنسيق مع مجالس المدن وتنمية القرية والشئون الاجتماعية والجمعيات الاجتماعية العاملة فى هذا الشأن لاختيار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشاد محافظ مطروح بهذه الأعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر وتوفير حياة كريمة للمواطنين.