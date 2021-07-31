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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور.. محمود العسيلي يحيي حفلا بالسخنة

محمود العسيلي
محمود العسيلي

احيا الفنان محمود العسيلي حفلا ببورتو السخنة وسط حضور عدد كبير من الجمهور وقدم مجموعة من اشهر اغانيه منها يا ناس"، "بعدتى ومبعدتيش"، "مش مضمون"، "فى حتة تانية"، "يا ويلى أنا"، "يا حلم بعيد"، "طلع الحلو وبس"، "وجع الهوى"، "هيوقفوك".

محمود العسيلي

يذكر أن أخر أعمال محمود العسيلى قبل اغنيه علي خد كانت  أغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

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محمود العسيلي يتجاوز المليون مشاهدة بـ على خدك

وكان محمود العسيلى قد طرح قبل ذلك  أغنية "حب غلط" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج إبراهيم حدرج.

محمود العسيلي

و حققت أغنية "حب غلط" للفنان محمود العسيلى نسب مشاهدة وصلت إلى 11 مليون مشاهدة بعد مرور 5 اشهر على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله وميكس & ماستر علي فتح الله، واستطاع الكليب تحقيق ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحه على يوتيوب.

محمود العسيلي
فى حتة تانية امير طعيمة محمود العسيلى المالديف حته تانيه الشاعر امير طعيمة الفنان محمود العسيلي

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