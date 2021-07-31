متحور دلتا|رئيس حميات عين شمس: سارعوا لتلقي لقاح كورونا.. فيديو

أكد الدكتور أشرف عقبة، استشاري باطنة ومناعة، ورئيس قسم المناعة والحميات بجامعة عين شمس، أن منظمة الصحة العالمية تحذر من تصاعد أعداد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة.
مشيرا إلى أن الوضع يختلف من بلد إلى بلد، وهناك بلاد حدث فيها ارتفاع كبير في الإصابات ولذلك علينا الحذر.
وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن دول العالم تزيد فيها الإصابات، وبعدها بفترة تزيد الإصابات في مصر، وبما أن الإصابات ارتفعت في دول العالم، فيجب علينا الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
وتابع الدكتور أشرف عقبة، استشاري باطنة ومناعة، ورئيس قسم المناعة والحميات بجامعة عين شمس، موجها رسالة للمواطنين: "خلو بالكم لأن متحور دلتا انتشر في أكثر من دولة، ويجب علينا الإسراع في التسجيل لتلقي اللقاحات".
وأكد الدكتور أشرف عقبة، استشاري باطنة ومناعة، ورئيس قسم المناعة والحميات بجامعة عين شمس، أن اللقاح يقلل شدة الإصابة بـ فيروس كورونا ولكنه لا يمنع الإصابة 100%، منوها أن دول العالم يجب أن تعرف أنه لا يوجد دولة آمنة من كورونا إلا إذا تم توفير اللقاح لكل الدول بنسب متساوية.
فيما فيما أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بـ وزارة الصحة، إن وزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة في ملف التطعيم ضد فيروس كورونا.
وأكد محمد عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار المذاع عبر شاشة النهار مساء اليوم السبت، أن لقاح جونسون سيصل مصر خلال أيام، لافتا إلى أن هذا التطعيم يعتمد على جرعة واحدة فقط.
وأضاف محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بـ وزارة الصحة، أن جواز السفر الصحي الإلكتروني أمر في غاية الأهمية، موضحا أنه سيكون عبارة عن “ابلكيشن” على الهاتف المحول ويظهر الموقف التطعيمي للمواطن ويعمل بألوان معينة وكل لون له معني معين.
وتابع محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بـ وزارة الصحة، أننا بصدد إصدار جواز صحي إلكتروني للمسافر وذلك عبر تطبيق على الهواتف.
فيما أكد الإعلامي محمد الباز، إن هناك موجة جديدة لفيروس كورونا تضرب الصين بشراسة، مشيرا إلى أن العالم يتحدث الآن عن تحور كورونا، والسلالة الجديدة "دلتا".
وأضاف الإعلامي محمد الباز، أن متحور "دلتا" هو الأكثر شراسة، والأسرع انتشارا، موضحًا أن 20 % من إصابات الأمريكان بـ"دلتا المحور".
ولفت الإعلامي محمد الباز، إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت اليوم بيان مزعج يتحدث عن انتشار متحور دلتا في 132 دولة، ويتحدث عن إصابة 4 ملايين حالة الأسبوع الماضي، وتوقعات بارتفاع أعداد المصابين خلال الأسبوعين المقبلين إلى 200 مليون حالة.
وأكد الإعلامي محمد الباز، أن مصر جزء من هذا العالم ويمكن أن تتعرض لموجات قادمة من فيروس كورونا، منوها أنه لا توجد دولة آمنة من الفيروس، إلا بعد أن يصبح العالم كله آمن من كورونا، سلوكنا مع كورونا وعدم الاهتمام بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية يشكل خطر كبير.