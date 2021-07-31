متحور دلتا|رئيس حميات عين شمس: سارعوا لتلقي لقاح كورونا.. فيديو

أكد الدكتور أشرف عقبة، استشاري باطنة ومناعة، ورئيس قسم المناعة والحميات بجامعة عين شمس، أن منظمة الصحة العالمية تحذر من تصاعد أعداد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة.

مشيرا إلى أن الوضع يختلف من بلد إلى بلد، وهناك بلاد حدث فيها ارتفاع كبير في الإصابات ولذلك علينا الحذر.

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن دول العالم تزيد فيها الإصابات، وبعدها بفترة تزيد الإصابات في مصر، وبما أن الإصابات ارتفعت في دول العالم، فيجب علينا الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وتابع الدكتور أشرف عقبة، استشاري باطنة ومناعة، ورئيس قسم المناعة والحميات بجامعة عين شمس، موجها رسالة للمواطنين: "خلو بالكم لأن متحور دلتا انتشر في أكثر من دولة، ويجب علينا الإسراع في التسجيل لتلقي اللقاحات".

وأكد الدكتور أشرف عقبة، استشاري باطنة ومناعة، ورئيس قسم المناعة والحميات بجامعة عين شمس، أن اللقاح يقلل شدة الإصابة بـ فيروس كورونا ولكنه لا يمنع الإصابة 100%، منوها أن دول العالم يجب أن تعرف أنه لا يوجد دولة آمنة من كورونا إلا إذا تم توفير اللقاح لكل الدول بنسب متساوية.

فيما فيما أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بـ وزارة الصحة، إن وزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة في ملف التطعيم ضد فيروس كورونا.



وأكد محمد عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار المذاع عبر شاشة النهار مساء اليوم السبت، أن لقاح جونسون سيصل مصر خلال أيام، لافتا إلى أن هذا التطعيم يعتمد على جرعة واحدة فقط.



وأضاف محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بـ وزارة الصحة، أن جواز السفر الصحي الإلكتروني أمر في غاية الأهمية، موضحا أنه سيكون عبارة عن “ابلكيشن” على الهاتف المحول ويظهر الموقف التطعيمي للمواطن ويعمل بألوان معينة وكل لون له معني معين.



وتابع محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بـ وزارة الصحة، أننا بصدد إصدار جواز صحي إلكتروني للمسافر وذلك عبر تطبيق على الهواتف.

فيما أكد الإعلامي محمد الباز، إن هناك موجة جديدة لفيروس كورونا تضرب الصين بشراسة، مشيرا إلى أن العالم يتحدث الآن عن تحور كورونا، والسلالة الجديدة "دلتا".

وأضاف الإعلامي محمد الباز، أن متحور "دلتا" هو الأكثر شراسة، والأسرع انتشارا، موضحًا أن 20 % من إصابات الأمريكان بـ"دلتا المحور".

ولفت الإعلامي محمد الباز، إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت اليوم بيان مزعج يتحدث عن انتشار متحور دلتا في 132 دولة، ويتحدث عن إصابة 4 ملايين حالة الأسبوع الماضي، وتوقعات بارتفاع أعداد المصابين خلال الأسبوعين المقبلين إلى 200 مليون حالة.

وأكد الإعلامي محمد الباز، أن مصر جزء من هذا العالم ويمكن أن تتعرض لموجات قادمة من فيروس كورونا، منوها أنه لا توجد دولة آمنة من الفيروس، إلا بعد أن يصبح العالم كله آمن من كورونا، سلوكنا مع كورونا وعدم الاهتمام بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية يشكل خطر كبير.