عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحور دلتا|رئيس حميات عين شمس: سارعوا لتلقي لقاح كورونا.. فيديو

كورونا
كورونا

أكد الدكتور أشرف عقبة، استشاري باطنة ومناعة، ورئيس قسم المناعة والحميات بجامعة عين شمس، أن منظمة الصحة العالمية تحذر من تصاعد أعداد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة.

 

مشيرا إلى أن الوضع يختلف من بلد إلى بلد، وهناك بلاد حدث فيها ارتفاع كبير في الإصابات ولذلك علينا الحذر.

 

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن دول العالم تزيد فيها الإصابات، وبعدها بفترة تزيد الإصابات في مصر، وبما أن الإصابات ارتفعت في دول العالم، فيجب علينا الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وتابع الدكتور أشرف عقبة، استشاري باطنة ومناعة، ورئيس قسم المناعة والحميات بجامعة عين شمس، موجها رسالة للمواطنين: "خلو بالكم لأن متحور دلتا انتشر في أكثر من دولة، ويجب علينا الإسراع في التسجيل لتلقي اللقاحات".

وأكد الدكتور أشرف عقبة، استشاري باطنة ومناعة، ورئيس قسم المناعة والحميات بجامعة عين شمس، أن اللقاح يقلل شدة الإصابة بـ فيروس كورونا ولكنه لا يمنع الإصابة 100%، منوها أن دول العالم يجب أن تعرف أنه لا يوجد دولة آمنة من كورونا إلا إذا تم توفير اللقاح لكل الدول بنسب متساوية.

فيما فيما أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بـ وزارة الصحة، إن وزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة في ملف التطعيم ضد فيروس كورونا.
 

وأكد محمد عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار المذاع عبر شاشة النهار مساء اليوم السبت، أن لقاح جونسون سيصل مصر خلال أيام، لافتا إلى أن هذا التطعيم يعتمد على جرعة واحدة فقط.
 

وأضاف محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بـ وزارة الصحة، أن جواز السفر الصحي الإلكتروني أمر في غاية الأهمية، موضحا أنه سيكون عبارة عن “ابلكيشن” على الهاتف المحول ويظهر الموقف التطعيمي للمواطن ويعمل بألوان معينة وكل لون له معني معين.
 

وتابع محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بـ وزارة الصحة، أننا بصدد إصدار جواز صحي إلكتروني للمسافر وذلك عبر تطبيق على الهواتف.

 

فيما أكد الإعلامي محمد الباز، إن هناك موجة جديدة لفيروس كورونا تضرب الصين بشراسة، مشيرا إلى أن العالم يتحدث الآن عن تحور كورونا، والسلالة الجديدة "دلتا".

 

وأضاف الإعلامي محمد الباز، أن متحور "دلتا" هو الأكثر شراسة، والأسرع انتشارا، موضحًا أن 20 % من إصابات الأمريكان بـ"دلتا المحور".

 

ولفت  الإعلامي محمد الباز، إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت اليوم بيان مزعج يتحدث عن انتشار متحور دلتا في 132 دولة، ويتحدث عن إصابة 4 ملايين حالة الأسبوع الماضي، وتوقعات بارتفاع أعداد المصابين خلال الأسبوعين المقبلين إلى 200 مليون حالة.

 

وأكد الإعلامي محمد الباز، أن مصر جزء من هذا العالم ويمكن أن تتعرض لموجات قادمة من فيروس كورونا، منوها أنه لا توجد دولة آمنة من الفيروس، إلا بعد أن يصبح العالم كله آمن من كورونا، سلوكنا مع كورونا وعدم الاهتمام بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية يشكل خطر كبير.

أشرف عقبة الصحة العالمية متحور دلتا فيروس كورونا التباعد الاجتماعي

موضوعات متعلقة

أشرف عقبة: ارتفاع إصابات فيروس كورونا حول العالم والصحة العالمية تحذر

ترشيحاتنا

نشرة أخبار الحوادث| انتحار طالبة بسبب امتحانات الثانوية العامة.. النيابة تحقق فى معركة المرج الدامية

الكويت.. قرارات جديدة من الطيران المدني بشأن القادمين من الخارج

وزير الخارجية الإسرائيلي يشن هجومًا على إيران في استهداف ناقلة نفطية

يولع الدوري.. أحمد موسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لمجلسي الأهلي والزمالك

الديهي يكشف أسرارا خطيرة عن يهود إثيوبيا.. فيديو

أيقونة معمارية .. متحف "دبي المستقبل" ضمن الأجمل عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب: الشناوي لازم يحترف.. حرام يكمل في الدوري المصري

إيفرتون ينافس أهلي جدة على ضم قائد منتخب مصر

بعد معاناة طويلة مع المرض.. مي العيدان تعلن وفاة الفنانة انتصار الشراح

حاول إنقاذها فغرقا سويا.. مصرع أب وابنته بـ نهر النيل في العياط

هل انتشار النمل في البيت سحر أو حسد ؟ اعرف الحكم الشرعي

بعد أنباء خطبتهما.. صافيناز ورامي دياب يفجران مفاجأة للمتابعين على انستجرام

تبدأ سبتمبر المقبل| سحب الرخصة والغرامة حال عدم اتخاذك هذا الإجراء

دعاوى قضائية ضدهم.. الأهلي يشكو قنوات «الحدث» و«TEN» و«الزمالك» للأعلى للإعلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد تفتيش حرب بالمنطقة الجنوبية العسكرية

صور .. ويجز وعفرتو وباتستيوتا ووزة وتوسكيني.. في أضخم حفلات العلمين الجديدة

بهذه الأدلة.. أحمد حسن ينفي تهمة تحرشه بـ سما وينسى الدليل الأهم|صور

قادمة في سفينة آسيوية.. شاهد خنفساء خطيرة تهدد أمريكا|صور

فيديو

اقتربت من السكان.. حرائق لبنان تلتهم 500 فدان صنوبر وبلوط "فيديوجراف"

فيديو جراف.. حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية.. التين الشوكي |صيدلية ربانية

لماذا انسحب اللاعب المصري من المشاركة في أولمبياد طوكيو.. "فيديوجراف"

في مستشفيات شهيرة .. تفاصيل أكبر قضـية إتجار في الأعضـاء البشرية

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. مثنى وثلاث ورباع

أحمد شيخو يكتب: نحو مؤتمر الحوار العربي - الكردي

د. سلامة عمر يكتب: رسالة لكل طالب علم

د.محمد عونى يكتب: الأموال والصفقات المميزة وجهان لعملة واحدة

فاطمه شنان تكتب: المال والبنون زينة الحياة الدنيا

د.فتحي حسين يكتب: تونس الخضراء تتحرر من فساد الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

المستشار سُليمان عبدالغفار

مواجهة «الإحباط» بِالإبداع

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نظرية المؤامرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ