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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أيقونة معمارية .. متحف "دبي المستقبل" ضمن الأجمل عالميا

متحف دبي المستقبل
متحف دبي المستقبل

تم اختياره ضمن أجمل 14 متحفا على مستوى العالم،  كونه مكانا يعكس الابتكار والإبداع وتصميم إنجازات هندسية معمارية هو متحف دبي المستقبل الذي اختارته  "ناشيونال جيوغرافيك".

دبي أيقونة للإبداع

سخرت إمكانياتها في بناء تحفة هندسية عالمية تمثلت في متحف دبي المستقبل هكذا قال محمد القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والذي أكد أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جعلت من دبي أيقونة للإبداع، سخرت إمكانياتها في بناء تحفة هندسية عالمية تمثلت في متحف دبي المستقبل، والذي بالرغم من عدم الانتهاء منه حتى الآن إلا أنه تم اختياره ضمن أجمل متاحف ومباني العالم.

متحف دبي المستقبل أيقونة هندسية تمثل نافذة دبي والإمارات للعالم نحو المستقبل وهو أحد مكونات بيئة دبي الإبداعية يهدف لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتطوير التكنولوجيا ودعم مبادراتها وخططها الإستراتيجية لاستقطاب العقول المبدعة وأصحاب المواهب وصناع التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، كما أنه يشكل نافذة على المستقبل بتصميمه وما سيضمه من تجارب وأفكار لكافة الخبراء والمبتكرين والمبدعين من كافة أنحاء العالم. هكذا أوضح القرقاوي.

كما أكد أن المتحف سيتيح لزواره تجارب بما يحويه من أدوات للتعرف على تكنولوجيا لتصميم المستقبل وصناعته وشكل الحياة فيه.

شهرة عالمية

تصميم فريد من نوعه كذلك هو متحف دبي المستقبل الذي يعد معلم بارز حصد شهرة عالمية قبل الانتهاء منه حيث أنه معجزة هندسية على مساحة 30 ألف متر مربع وبارتفاع 77 متراً ويتألف من سبعة طوابق ويتميز بعدم وجود أعمدة داخله، ما يجعل من تصميمه الهندسي علامةً فارقةً في مجال الهندسة العمرانية.

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متحف دبي المستقبل يرتبط بجسرين يمتد الأول إلى جميرا أبراج الإمارات بطول 69 متراً، والثاني يربطه بمحطة مترو أبراج الإمارات بطول 212 متراً.

أول متحف يحصل على الاعتماد البلاتيني للريادة

وتتم تغذية المتحف بـ4000 ميجاوات من الكهرباء التي تم إنتاجها عبر الطاقة الشمسية، من خلال محطة خاصة متصلة بالمتحف تم بناؤها بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، مما سيجعل المتحف عند اكتماله أول متحف في الشرق الأوسط يحصل على الاعتماد البلاتيني للريادة في تصميم أنظمة الطاقة وحماية البيئة «لييد»، وهو أعلى تصنيف للمباني الخضراء في العالم.

تبلغ مساحة الواجهة الإجمالية 17600 متر مربع. وتتزين واجهة متحف المستقبل الممتدة على مساحة 17 ألف متر مربع والمضاءة بـ14 ألف متر من خطوط الإضاءة باقتباسات ملهمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالخط العربي وقد صمم الخط العربي الفنان الإماراتي مطر بن لاحج.

الحديقة المحيطة بمتحف المستقبل تحتضن 80 نوعاً وفصيلة من النباتات، مزودة بنظام ري ذكي وآلي على أحدث مستوى، فيما تتكون واجهة المتحف من 1024 قطعة فنية مصنعة بالكامل عن طريق الروبوتات ومنفذة بشكل فريد من نوعه، حيث تم إنتاج ألواح الواجهة باستخدام أذرع آلية مؤتمتة في سابقة هي الأولى في المنطقة. ويتألف كل لوح من 4 طبقات، وهناك 16 خطوة عملية لكي يتم إنتاج لوح واحد. ويتم تركيب وتثبيت كل لوح على حدة، حيث استمرت فترة تركيب الواجهة الخارجية أكثر من 18 شهراً.

أيقونة عمرانية

ويعد متحف المستقبل أيقونة عمرانية لا مثيل لها حول العالم، وحصد جائزة تيكلا العالمية للبناء باعتباره نموذجاً عمرانياً فريداً من نوعه حيث لا يوجد أي مبنى في العالم تم تشييده بناءً على تقنيات مشابهة واعتمد على تقنيات خاصة ميزته عن سائر المباني.

ويضم المتحف 7 طوابق توظف في فضائها الداخلي أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتفاعل الآلي البشري لتضع في متناول زوار المتحف تجارب غامرة تجيب على العديد من الأسئلة الملحة المتعلقة بمستقبل الإنسان والمدن والمجتمعات البشرية والحياة على كوكب الأرض وصولاً إلى الفضاء الخارجي.

وينقسم المتحف إلى 3 أجزاء رئيسية يركز القسم الأول على قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي ومدى تأثيرها على تحسين القدرات الذهنية للإنسان، ويسلط القسم الثاني الضوء على العلاقة بين الإنسان والروبوت، كرعاية الروبوتات لكبار السن، كما يتناول القسم الثالث كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمليات الإدارة واتخاذ القرارات، بما في ذلك مدى الثقة في الذكاء الاصطناعي لإدارة الأموال.

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