خلال إطلاقها للمعرض الإعلامي الأول .. الهيئة العامة للرعاية الصحية تصدر العدد الأول من مجلة (رعاية نيوز) لعرض نشاطات وأخبار الهيئة

خلال إطلاقها للمعرض الإعلامي الأول..

الهيئة العامة للرعاية الصحية تصدر العدد الأول من مجلة (رعاية نيوز)

الهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق الإصدارة العلمية الأولى لها في الهيئة بعنوان (مستقبل صحة مصر)

هيئة الرعاية الصحية: (مستقبل صحة مصر) إصدارة لتبادل الرؤى والأفكار في المجالات الطبية



أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، المعرض الإعلامي الأول، والذي تضمن عرض عددًا من المجلات والإصدارات الإعلامية الأولى الصادرة عن المركز الإعلامي للهيئة، إضافة إلى عرض أهم الموضوعات واللقاءات والحوارات والمقالات الصحفية التي تبرز إنجازات وفاعليات الهيئة والتي تم نشرها بأهم الصحف والمواقع والبوابات الإلكترونية والقنوات المصرية الفضائية والإذاعية وكذلك انتشارها بوسائل الإعلام العربية والدولية المختلفة، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية في مدينة نصر.



وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن المعرض الإعلامي، يضم الإصدار الأول لمجلة هيئة الرعاية الصحية بعنوان (رعاية نيوز)، وهي مجلة شهرية، تصدر عن المركز الإعلامي للهيئة، بهدف النشر والتوثيق والتوعية بإنجازات وفاعليات وأنشطة الهيئة وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتشمل المجلة 7 أبواب وهم "نشاطات رئيس الهيئة، قرارات وإجراءات تنفيذية، جولات وزيارات ميدانية، عمليات وإنجازات طبية حديثة، مبادرات وفاعليات طبية، تدريب ورفع كفاءة مهنية للعاملين، زيارات وفود أجنبية".



وأضافت الهيئة، أن المعرض يضم أيضًا العدد الأول من إصدارة (مستقبل صحة مصر)، والتي تحتوي على مجموعة من المقالات لكُتاب من قيادات الهيئة، ومجموعة مقالات أخرى لعدد من العاملين في المجالات المختلفة بالهيئة، ومنها المشروعات الإستراتيجية والإدارة المالية والخدمات الفندقية والتحول الرقمي ورضاء المنتفعين والمراجعة الداخلية والسياحة العلاجية والإتصال والتعاون الدولي، بالإضافة إلى نشرها عدد من المصطلحات الهامة في مجال الخدمات والرعاية الصحية، لافتة إلى أنها ستشمل مستقبلًا العديد من مقالات أصحاب الرؤى والفكر لكبار الكتاب والإعلاميين -خاصة في المجال الطبي- عن ماهية المشروعات والإصلاحات الصحية في مصر وتأثيرها على تحسين جودة الحياة الصحية للمواطن المصري.



وتابعت: أن هذه الإصدارة (مستقبل صحة مصر) تأتي كمبادرة من الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضوء توجيهات السيد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف تبادل الأفكار والرؤى المختلفة في المجالات الطبية ذات الصلة الوثيقة بآليات تشغيل المنشآت الصحية التابعة للهيئة وكيفية إداراتها وتحقيق رؤيتها بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ولكافة المتعاملين، وكذلك بهدف تبادل الفكر والمعرفة بين أفراد الهيئة من جهة وإظهار التميز الفكري للعناصر المتميزة داخل الهيئة من جهة أخرى.



واستكملت الهيئة، أن المعرض الإعلامي يشمل أيضًا استعراض باقة شديدة التميز من الأخبار والمقالات والحوارات والتقارير الصحفية التي تم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة سواء المقرؤة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية عن إنجازات وفاعليات الهيئة، كما يُظهِّر المعرض كيف صورت تلك الوسائل الإعلامية إنجازات الهيئة حيث شاركت في عملية الإصلاح الصحي بمصر من خلال استحداث العديد من الخدمات الطبية بالمنشات الصحية التابعة لها وإمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات والتدخلات الجراحية وفق أحدث ممارسات الصحة العاليمة، وكذلك ضمها أمهر الكوادر البشرية سواء من الأطقم الطبية والإدارية بما يضمن تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى، فضلًا عن مشاركتها بحضور فعاليات أكبر معارض ومؤتمرات الصحة بالوطن العربي للإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية بما يحقق رؤيتها نحو توفير أفضل خدمة طبية للمتعاملين على أعلى مستوى من الجودة والتميز، وكجزء من رؤية مصر 2030.



ولفتت الهيئة، أنه على هامش الاجتماع الدوري رقم (41) لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، قام أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، بزيارة فاعليات المعرض.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية الإعلام ودوره في خدمة المجتمع وبناء ثقافة الإنسان المصري وتشكيل وعيه نحو الإصلاحات والمشروعات الصحية التي تجريها الدولة سعيًا لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم وبجودة عالمية، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام أيضًا في خلق حلقة وصل بين الهيئة والمجتمع بأفراده والنهوض بحقوقهم من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بالخدمات التي تكفلها لهم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وأهم مميزاتها في ضمان علاج كل المصريين بجودة وكرامة وبدون تمييز وذلك بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية وبجودة عالمية.



كما أكد الدكتور أحمد السبكي، اهتمام الهيئة بإقامة العديد من المؤتمرات والأيام العلمية والندوات وورش العمل والحملات التوعوية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بالشأن الصحي ذات المكانة الدولية المتميزة لتحقيق النفع للمواطن المصري، إلى جانب تأكيد اهتمامها بإصدار المجلات والمطبوعات والدوريات المتخصصة لنشر الوعي بالإنجازات والتطورات التي تمت بالمنظومة الصحية في مصر للنهوض بها، بما يتيح للمجتمع المعرفة بأحدث المستجدات في عالم الرعاية الصحية محليًا وإقليميًا ودوليًا.