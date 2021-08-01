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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان: متوسط العمر المتوقع لليابانيين يحقق مستويات قياسية رغم كورونا

أظهر مسح لوزارة الصحة اليابانية أن متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء اليابانيين حقق مستويات قياسية مرة أخرى في 2020.

وأوضحت الوزارة أن متوسط العمر المتوقع للرجال في اليابان ارتفع بمقدار 22ر0 سنة عن العام السابق إلى 64ر81 سنة، مسجلا رقما قياسيا للسنة التاسعة على التوالي، مؤكدا ارتفاع متوسط العمر المتوقع للنساء بمقدار 30ر0 سنة إلى 74ر87 سنة، مسجلا رقما قياسيا للعام الثامن على التوالي. 

وأشارت الوزارة، وفقا لصحيفة “جابان تايمز” اليابانية، إلى أن النساء اليابانيات سجلن أعلى متوسط عمر متوقع في العالم، بينما احتل الرجال اليابانيون المرتبة الثانية بعد سويسرا.

وقال مسئول في الوزارة إنه يعتقد أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء بمقدار 03ر0 عام و02ر0 عام على التوالي، مضيفا: "سمعنا أن بعض الدول شهدت انخفاضا في متوسط العمر المتوقع ، لكننا شهدنا تأثيرا ضئيلا نسبيا".

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