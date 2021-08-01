القلق بعد سنة ..10% نسبة تأخر الإنجاب بين الأزواج

قال الدكتور خالد حافظ ، استشاري عقم الرجال وأمراض الذكورة ، إن تأخر الانجاب عند الرجال ظاهرة منتشرة وليست نادرة حيث أن كل 1 من كل 10 أزواج يتأخرون فى الانجاب بعد مرور عام على زواجهم بنسبة تقدر ب 10% .

وأضاف " حافظ " ، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن تعريف تأخر الانجاب يحدث مع استمرار العلاقة الزوجية لمدة عام دون حدوث حمل ، لافتا إلى أن ظاهرة تأخر الإنجاب تشكل نسبة 10% بين الأزواج .



وأشار إلى أن مريض تأخر الانجاب يعانى من إحباط وتوتر بالإضافة الى الاكتئاب خاصة مع استمرار حدوث المشكلة دون علاج يحسم الأمر ، لافتا إلى أن الطبيب المعالج لابد أن يراعى الحالة النفسية لمريضه الذى يعانى من القلق بسبب تأخره فى الانجاب .

يذكر أن هناك أطعمة عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي فهى تعمل على زيادة الخصوبة وصحتك الإنجابية.. إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع food.ndtv.

الحبوب الكاملة مليئة بالعناصر الغذائية التي تعزز الخصوبة مثل الزنك والسيلينيوم و فيتامين ب . يمكن أن تسبب هذه الأطعمة ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة السكر في الدم ، مما يؤدي إلى حدوث اختلالات هرمونية. من الأفضل تجنب أو تقليل استهلاكها قدر الإمكان.

البيض

يمكن أن يساعد البيض في زيادة مستويات الخصوبة. كما أنه يحتوي على أوميغا 3 والكولين. من المعروف أن الأول يحسن الخصوبة ، بينما يقلل الثاني من خطر حدوث عيوب خلقية معينة.



الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك على دهون صحية مثل أحماض أوميجا 3 وأوميغا 6 الدهنية. بصرف النظر عن تعزيز الخصوبة



الزبادي

يساعد الزبادي في تقليل المشاكل المرتبطة بمتلازمة القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي الالتهابية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد الزبادي في تقليل مخاطر الإصابة بقرحة المعدة والتهابات المهبل.

الزبادي محملة بمغذيات الكالسيوم الصحية للعظام ، يجب على كل امرأة تناول كوب من الزبادي مع الفواكه الطازجة أو المكسرات أو البذور.

يمكن أن يساعد الزبادي في تقليل مخاطر الإصابة بقرحة المعدة والتهابات والتي تسبب تأثير سلبي على الصحة الإنجابية والخصوبة لدى للمرأة

أطعمه توقفي عن تناولها

فى النهاية يجب تجنب التدخين تمامًا و الأطعمة المصنعة مثل الوجبات السريعة واللحوم الباردة والوجبات الجاهزة فهي تحتوى على إضافات غير مرغوب فيها ، مثل الدهون غير المشبعة والمواد الكيميائية.

كما أن الوجبات الجاهزة عادة ما تكون عالية في السعرات الحرارية ويمكن أن تزيد من خطر العقم وضعف التبويض.