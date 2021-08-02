الدينار الكويتى الأعلى .. أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الاثنين

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى .



ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الاثنين فى البنك الأهلى



وسجلت العملات العربية اليوم الاثنين: سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم بلغ أعلى العملات العربية سعرا 49.36 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك الأهلى 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك الأهلى 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك الأهلى نحو 40.38 جنيه للشراء 41.72 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 21.73 جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك الأهلى 39.67 جنيه للشراء و 40.86 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك الأهلى 4 جنيهات للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.