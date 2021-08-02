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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حفيظ دراجي يحتفل بتتويج سفيان البقالي بالذهبية في اولمبياد طوكيو

صدى البلد

احتفل المعلق الرياضي حفيظ دراجي بفوز العداء المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع في اولمبياد طوكيو 2020.
 

وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه بعلى موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”، قائلا: "‬‏‏ألف مبروك للعداء المغربي سفيان البقالي تتويجه بذهبية  سباق 3000 متر موانع في اولمبياد طوكيو 2020 برافو يا بطل ".

 

توج العداء المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية الأولي لبلاده والرابعة للعرب في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

 

وحصد "البقالي" الميدالية الذهبية باولمبياد طوكيو بعد فوزه بسباق 3000 متر حواجز عقب تسجيله لرقم قدره 8:08:90 دقيقة.

 

وحل خلفه الأثيوبي لاميشا جيرما في المركز الثاني بعدما حقق زمن قدره 8:10:38 دقيقة، فيما كانت البرونزية من نصيب الكيني بنجامين كيجن بعدما سجل رقم قدره 8:11:45 دقيقة.

 

ومنح "البقالي" صاحب الـ25 عاما، بلاده الميدالية الذهبية الوحيدة حتى الآن في طوكيو كما أنها الأولى لأسود أطلس في الدورات الأولمبية منذ أثينا 2004.

 

وتصدر المغربي الذي حل رابعا في ريو 2016، مجموعته محققا 8:19.00 دقائق، فيما شارك معه في النهائي مواطنه محمد تيندوفت.

 

وسبق للبقالي أن أحرز ميدالية فضية في مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر.

 

وكان العداء هشام الكروج آخر من منح المغرب ذهبية في الألعاب الأولمبية، عندما توّج في أثينا 2004 بذهيبتي 1500 و5 آلاف متر.

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