قيمتها 50 مليون دولار.. العثور على ياقوتة تزن 80 كجم في هذه الدولة

تتوالى الإكتشافات الثمينة مع العثور على الأحجار الكريمة والذهب داخل المناجم المختلفة حول العالم والتي تصل قيمتها الى ملايين الدولارات.



وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أنه تم العثور على حجر كريم من الياقوت الأزرق بوزن 80 كيلوغراما بمدية راكوانا بولاية راتنابورا السريلانكية يوم الجمعة الماضي.



وحسب الوكالة، صرح مالك منجم يدعى إيرل جوناسيكارا للصحيفة المحلية بالقول "إن الحجر الكريم سيُطرح للبيع بالمزاد، وقد تم تسليمه إلى الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات". مبينا أن قيمته تبلغ حوالى 50 مليون دولار أميركي بعد الانتهاء من تقييمه.



و أبلغت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات جوناسيكارا بأنه يمكن الحصول على 3000 قيراط بعد قطع الياقوت الأزرق.



يذكر أن أكبر حجر كريم أزرق في العالم تم العثور عليه كان بفناء خلفي لمنزل تاجر أحجار كريمة في البلاد عندما كان عمال يحفرون بئرا، حسبما قال مسؤولون الاسبوع الماضي؛ وقد قدرت قيمته بأكثر من 100 مليون دولار، ومن المتوقع بيعه في مزاد دولي بنوفمبر (تشرين الثاني) في الصين، إذ يحظى حاليا بإجراءات أمنية مشددة من قبل مالكه.