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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فاشية.. إبراهيم عيسى يطالب بحظر الأحزاب الدينية من الوطن العربي

ابراهيم عيسي
ابراهيم عيسي

طالب الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بإلغاء الأحزاب الدينية من الحياة السياسية بالوطن العربي.
 

وغرد إبراهيم عيسى، قائلا: “‏الأحزاب الدينية ( أو التي يسمونها من باب التدليل أو التدليس الأحزاب ذات المرجعية الدينية ) يجب علي الدول العربية أن تمنع وجودها وتحظر نشاطها كما تفعل دول العالم الديمقراطي مع الأحزاب الفاشية والنازية والعنصرية ، إنه الطريق الوحيد لتتقدم الشعوب العربية  نحو الحرية والديمقراطية”.

يذكر أن  الإعلامي إبراهيم عيسى، اكد أن هناك خطوات بعد استدانة الأموال من البنك المركزي وهي دفع فوائد القرض وجزء من أصل الدين، مشددًا على أن فوائد القروض التي تدفعها مصر سنويًا تمثل 32% من الموازنة، أي بما تعادل تلت الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاستدانة من الخارج يجعل مصر معرضة لصدمات خارجية ومن الضروري الاستمرار في تخفيض الدين العام، إذ أن هذه توصيات من صندوق الدولي، كما أن هناك نصيحة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتكافئ الفرص أمام الشركات.

وأوضح أنه لابد من مشاركة الدولة في الاقتصاد لمواجهة الأزمات من خلال ضخ الأموال وإقامة المشروعات، كما أن هناك تعاون ظهر في مبادرة "حياة كريمة" بين الدولة والقطاع الخاص، إلا أن هناك قطاعات أخرى لا يجب أن تشارك فيها الدولة.

الحياة السياسية إبراهيم عيسى الأحزاب الدينيه الوطن العربي البنك المركزي

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