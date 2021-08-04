تعرضت لـ300 لدغة.. شاب مصري يعمل بصيد العقارب يكشف عن تفاصيل خطيرة|فيديو

قال محمد حمدي ، الشاب المصري، الذي يعمل في صيد العقارب، إنه خريج كلية الآثار بجامعة الفيوم قسم الترميم، مؤكدا أن هناك من يصدر سموم العقارب خارج مصر وبحثت في هذا الموضوع.

وأضاف حمدي خلال لقاء له لبرنامج “صبايا الخير” عبر فضائية “النهار”، أن استخلاص السم من الثعابين يعد تجارة، مشيرًا إلى أن العقرب يعد من “الحيوانات المفصلية” وليس حشرة.

واجهت رهبة في البداية

وتابع شاب المصري، الذي يعمل في صيد العقارب، أنني واجهت رهبة في البداية خلال أول عملية صيد للعقارب ، مؤكدا أنني قمت بإمساكه من الجهة التي بها السم.

وأشار حمدي إلى أن سم العقرب به 120 بروتين، مؤكدًا أنني تعرضت لأكثر من 300 لدغة حتى الآن ولم أحصل على أي تطعيم.