عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرضت لـ300 لدغة.. شاب مصري يعمل بصيد العقارب يكشف عن تفاصيل خطيرة|فيديو

العقرب
العقرب

قال محمد حمدي ، الشاب المصري، الذي يعمل في صيد العقارب، إنه خريج كلية الآثار بجامعة الفيوم قسم الترميم، مؤكدا أن هناك من يصدر سموم العقارب خارج مصر وبحثت في هذا الموضوع.

 

وأضاف حمدي خلال لقاء له لبرنامج “صبايا الخير” عبر فضائية “النهار”، أن استخلاص السم من الثعابين يعد تجارة، مشيرًا إلى أن العقرب يعد من “الحيوانات المفصلية” وليس حشرة.

 

واجهت رهبة في البداية

 

وتابع شاب المصري، الذي يعمل في صيد العقارب، أنني واجهت رهبة في البداية خلال أول عملية صيد للعقارب ، مؤكدا أنني قمت بإمساكه من الجهة التي بها السم.

 

وأشار حمدي إلى أن سم العقرب به 120 بروتين، مؤكدًا أنني تعرضت لأكثر من 300 لدغة حتى الآن ولم أحصل على أي تطعيم.

 

جامعة الفيوم شاب مصري الاثار محمد حمدي الحيوانات ثعابين

ترشيحاتنا

جيتور ترفع أسعار طراز X70 موديل 2022 في مصر

رشاد حسين.. أول سفير مسلم في إدارة بايدن

محافظات مصر|52 فرصة عمل جديدة بالمنيا.. السويس تستعد لاحتفالية ذكرى افتتاح القناة الجديدة.. البحر الأحمر تستقبل أول رحلة كروز سياحية من السعودية

إشادة واسعة من الألمان بـ منتخب مصر لليد بعد التأهل لتصف نهائي طوكيو 2020

كرسي يشعل عراكًا داميًا على متن طائرة في الولايات المتحدة.. والشرطة تتدخل

خدمات تهمك| توقعات طقس اليوم ودرجات الحرارة.. أسعار الذهب والعملات.. مهام عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ