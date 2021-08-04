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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. القبض على مصاب بكورونا يتجول في مجمع تجاري

السعودية.. القبض
السعودية.. القبض على مصاب بكورونا يتجول في مجمع تجاري

أعلن النقيب طارق النصار المتحدث باسم شرطة منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتجول في أحد المجمعات التجارية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، ومخالفته تعليمات العزل والحجر الصحي، وتوثيق ذلك ونشره.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الجهات الأمنية بمنطقة هائل تمكنت من تحديد هوية المصاب والمصور والناشر، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

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وأكد متحدث شرطة منطقة حائل أن العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا لكل من يتعمد نقل العدوى للآخرين، تشمل فرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو الغرامة والسجن معاً.

وأضاف أنه عند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن السعودية ومنع دخولها نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه.

وأشار المسؤول السعودي إلى أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يُخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعا أو نظاما.

السعودية مصاب كورونا مخالفة الحجر الصحي شرطة حائل منطقة حائل كورونا

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