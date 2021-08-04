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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد سعودي قد يزور إيران لهذا السبب

وفد سعودي يزور إيران
وفد سعودي يزور إيران لهذا السبب

قالت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر مطلعة، إن وفدا من المملكة العربية السعودية، سيزور إيران؛ لحضور مراسم أداء الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، اليمين الدستورية.

وذكر نظام الدين موسوي، المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، أن 115 مسؤولا رسميا من 73 دولة في العالم أعلنوا استعدادهم للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأشار إلى حضور 10 رؤساء دول و20 رئيسا للبرلمان و11 وزيرا للخارجية و10 وزراء آخرين ومندوبي رؤساء حكومات ونواب رؤساء برلمانات، وفقا لوكالة  "تسنيم" الإيرانية.

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وتابع موسوي "سيشارك مسؤولو 11 منظمة دولية وإقليمية، ومندوب أمين عام منظمة الأمم المتحدة ورئيس أوبك ومسؤولين من IPU، والاتحاد الأوروبي وأوراسیا واتحاد برلمانات الدول الإسلامية والاسيوية ومنظمة "إيکو" و"سیکا" وD8".

وبشأن تأكيد حضور وفد السعودية، قال المسؤول الإيراني إن "التفاصيل المتعلقة بحضور الضيوف الأجانب ليست محسومة حتى الآن وسنعلن عنها بصورة أدق خلال الأيام القادمة".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "اعتماد" الإيرانية إن السعودية قد ترسل مندوبا للمشاركة في حفل أداء القسم للرئيس المنتخب إبراهيم ‎رئيسي.

في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إنها لا تستطيع  تأكيد التقارير حول تواجد مندوب من السعودية في قائمة حضور مراسم قسم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

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