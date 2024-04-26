أستاذ صحة نفسية: لو ابنك بيحب "لازم تفرح".. والعكس يبقى فيه مشكلة

قالت الدكتورة رشا الجندي، أستاذ الصحة النفسية بجامعة بني سويف، إن العلاقات العاطفية شيء جيد، والأهم هو السلوك، مضيفًا:" لو ابنك محبش يبقى مشكلة ولازم تشوف حل".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر على قناة ON"". :"لو ابنك قال لك أنا باحب لازم تفرح لأنها من علامات النضوج والنمو الطبيعي عاطفيًا".

"وواصلت :"تبدأ تقلق لو ابنك ما عندوش مشاعر تجاه الجنس الآخر وهو في ثانوي.. والأسر المتشددة بتسبب كوارث لأبنائها والمتسيبة كوارثها أكبر".

وواصل :"فيه فرق بين المراهقة والطفولة .. المراهقة كوبري بيتم العبور عليه لمرحلة الشباب.. ولو ابني أو بنتي في الجامعة ودخلوا علاقة حب.. اسمحلهم بالارتباط والمقابلات في الكلية فقط وليس خارجها.. تجارب المراهقين فترة وهتخلص والمشاعر بتتغير، وهي مش حب ولا لعب عيال ".