"الموج الأحمر-7".. قتال بحرى لمجابهة التحديات تدريب بمشاركة مصر في السعودية

تشارك عناصر من القوات البحرية المصرية فى التدريب البحرى المشترك "الموج الأحمر- 7" والذى تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية ويستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر بمشاركة عدد من الدول.

ومن المقرر أن يشهد التدريب عدد من الأنشطة والفعاليات التى توفر بيئة ثرية لنقل وتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على التخطيط وإدارة أعمال القتال البحرى ومجابهة التحديات المشتركة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من التدريب.

يأتي ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة.