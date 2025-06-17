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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلمي طولان: قائمة منتخب كأس العرب لم تحسم.. وكل ما يتداول عن أسماء مرشحة غير صحيح

حلمي طولان
حلمي طولان
إسلام مقلد

فوجئ الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر في ديسمبر المقبل بقيادة الكابتن حلمي طولان، بتداول بعض الأسماء على أنها مرشحة للانضمام إلى صفوف الفريق خلال البطولة.

وفي هذا السياق، أكد الكابتن حلمي طولان، المدير الفني والمتحدث باسم المنتخب، أن ما يتداول عار تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الجهاز الفني لم يناقش أي أسماء أو خيارات حتى الآن، لا من قريب ولا من بعيد، وأن الحديث عن القائمة في الوقت الحالي يعد سابقًا لأوانه.

وأوضح طولان أن هناك اتفاقًا واضحًا بين الجهاز الفني والاتحاد المصري لكرة القدم، يقضي بمنح الأولوية للمنتخب الوطني الأول، الذي له كامل الحرية في اختيار عناصره، على أن يتم الإعلان عن قائمة منتخب كأس العرب في الفترات التحضيرية التي تسبق انطلاق البطولة.

وأضاف المدير الفني أن العمل داخل الاتحاد المصري لكرة القدم يسير وفق نظام منضبط، وفي إطار من التنسيق والعمل الجماعي الذي يصب في مصلحة الكرة المصرية.

كما نفى طولان صحة ما تم تداوله من أسماء مرشحة للانضمام إلى المنتخب، مشيرًا إلى أن جميع الأندية تمر حاليًا بفترة راحة سلبية، وأن عملية المتابعة الفنية للاعبين ستبدأ مع انطلاق منافسات الدوري الممتاز لموسم 2025-2026، مؤكدًا أن باب المنتخب مفتوح أمام جميع لاعبي مصر.

وأشاد طولان بالأجواء الإيجابية والروح الجماعية التي تسود الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات الوطنية، والتي تعمل جميعها من أجل هدف واحد، وهو الدفاع عن ألوان منتخب مصر في المحافل الدولية.

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب كأس العرب تابع خلال الفترة الماضية، والتي تزامنت مع الأجندة الدولية، المنتخبات التي أوقعتها القرعة في نفس المجموعة مع مصر، وهي: الأردن، الإمارات، وكذلك موريتانيا والكويت.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن، الإمارات، والفائز من مواجهة موريتانيا والكويت. وتقام البطولة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني بطولة كأس العرب حلمي طولان

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