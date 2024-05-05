ودارت الأيام.. وفاء الحكيم تشارك في عرض مسرحي جرئ يعكس معاناة السيدات

قالت الفنانة وفاء الحكيم، إنها ستشارك فى عرض مسرحي جرئ يعكس معاناة السيدات بصوت أم كلثوم تحت عنوان : ودارت الأيام ، موضحة أن العمل يمثل اختبارا حقيقيا لكل الفريق خاصة وأن المتحمس للعمل سيدة العمل العربي سميحة أيوب.

وأكدت "الحكيم" خلال لقاء لها لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز” أن وجود سميحة أيوب فى صالة العرض فى أول يوم عرض العمل المسرحي "ودارت الأيام" اختبار كبير



من جانبها أوضحت الكاتبة أمل فوزى أن النص المسرحي ظل فى درج مكتبي 13 سنة قبل الظهور ، لافتة إلي أن من شجعها على إظهار النص الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.