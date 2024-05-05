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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط نصف طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بدمياط

فسيخ
فسيخ

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط حملات مكثفة لمتابعة تلك المنظومة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق.

حيث تم المرور على ٨٢ منشأة غذائية متنوعة ، وأسفرت عن ضبط ٥٨ منشأة تدار بدون ترخيص و عدد ٤ منشأة تمثل خطر داهم على الصحة العامة ، كما تم ضبط نصف طن فسيخ مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي و ٢ طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات،  علاوة على إعدام ٣٥٠ كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، هذا إلى جانب تحرير ١٣٠ محضر جنح صحية لوجود مخالفات متعددة ، كما تم أيضًا سحب ٣٧ عينة من الأسماك المملحة والاغذية المتداولة حاليا لفحص صلاحيتها..

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة التأهب استعدادًا لاحتفالات شم النسيم، و تكثيف الحملات على الأسواق و المنشآت الغذائية ومحال بيع الأسماك المملحة

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