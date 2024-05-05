افتتاح وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى السويس العام خلال أيام

أعلنت الدكتورة أمل رشدى وكيل وزارة الصحة بالسويس عن الاستعداد لأفتتاح وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى السويس العام لخدمة المواطنين وتقديم خدمات الطوارئ لحالات الجراحه العامة و العظام، خلال الأيام المقبلة.

وأكدت رشدى أن المبنى الجديد يعد إضافة للمنظومة الصحية لخدمة أهالى محافظة السويس، حيث سيضم المبنى الجديد عدد 12 سرير داخلي و10 اسرة عناية مركزة بالاضافة الى 5 غرف عمليات وسيتم استقبال حالات طوارئ الجراحة العامة والعظام كمرحلة اولى من التشغيل، بجانب الخدمات التي تقدم بالمستشفى في أقسام الأشعة والمعامل والعيادات الخارجية والكلي الصناعى.

كما أشارت إلي أن المبني الجديد سيوفر كل سبل الدعم لتقديم جميع الخدمات لمرضي الطوارئ والحالات العاجلة.