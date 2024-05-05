حماس لا تريد الصفقة.. وزير الدفاع الإسرائيلي: سندخل رفح قريبا

قال وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الاسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل استنتجت أن حماس غير مهتمة بصفقة الرهائن، وسيشن الجيش هجومه في رفح جنوب غزة في "المستقبل القريب".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ذكر جالانت، خلال حديثه مع القوات في ممر نتساريم في وسط غزة،: "لدينا أهداف واضحة لهذه الحرب: نحن ملتزمون بالقضاء على حماس والإفراج عن الرهائن".

وتابع: "لقد أعطينا [المفاوضات] فترة زمنية معينة ... مع تأخير محدد في العمل التشغيلي، "من أجل محاولة التوصل إلى إطلاق سراح الرهائن بهذه الطريقة".

وأضاف: "لقد حددنا علامات مثيرة للقلق على أن حماس لا تنوي في الواقع الذهاب إلى أي إطار اتفاق معنا. ما يعنيه هذا هو عملية في رفح وقطاع غزة بأكمله في المستقبل القريب جدا".