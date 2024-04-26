4 أسباب تدفعك إلى شراء سماعات OnePlus Buds 3

إذا كنت تبحثين عن سماعات لاسلكية وبمواصفات قوية، يمكنك شراء سماعات آبل AirPods Pro 2 وهي من أبرز السماعات اللاسلكية التي تمتاز بمواصفات قوية، وتنافس العديد من السماعات الأخرى.

وتأتي السماعة بسعر قدره 100 دولار فقط وتُعدّ بديلًا لسماعات آبل.. إليك 4 أسباب وفقا لموقع .pocket-lint.تدفعك لشراء سماعات آبل AirPods Pro 2

1-إلغاء الضوضاء وبسعر منخفض

تأتي سماعات آبل AirPods Pro 2 اللاسلكية بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة وتباع بسعر قدره 100 دولار فقط وتساعد هذه الخاصية في الاستماع إلى المقاطع الصوتية دون أي تشويش من البيئة المحيطة، فهي تمنع الأصوات الخارجية من الوصول إلى أذنك.

2- عناصر تحكم تعمل باللمس



تحتوي سماعات AirPods Pro 2 على عناصر تحكم تعمل باللمس وتتطلب القليل من الضغط للاستجابة الكاملة، وتسهل عناصر التحكم التي تعمل باللمس المدمجة في سماعات الأذن في تسهيل التحكم في المقطع الصوتي الذي تستمع إليه.

3- ألوان مميزة



سماعات آبل AirPods Pro 2 تأتي باللون الأبيض فقط، واللون الرمادي اللامع، وهو لون محايد يفضله الكثير من الأشخاص وتتوفر سماعات ون بلس باللون الأزرق أيضًا، وهو مناسب للأشخاص الذين لا يفضلون الألوان المحايدة.

4- بطارية عمر أطول



سماعات آبل AirPods Pro تستمر بالعمل مدة تصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن، ولمدة تصل إلى 6 ساعات مع تفعيل ANC.