السعودية تكشف عن تطور العلاقات مع قطر بعد اتفاق العلا

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن العلاقات مع قطر جيدة جدا، وتعمل الرياض معها على قضايا عدة.

وحسب شبكة "الشرق" السعودية، أشار بن فرحان إلى أن البلدين تواصلان العمل على تعزيز مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن اتفاق العلا أدى إلى حل الخلافات وأثبت فعاليته في تعزيز وحدة التعاون الخليجي.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية السعودي، أن بلاده ستدعم الاتفاق النووي مع إيران إذا ضمن عدم حصول طهران على أسلحة نووية أبدا.

وأضاف بن فرحان، أن السعودية تناقش مع الولايات المتحدة الأمريكية، قضايا تشغل الطرفين مثل أنشطة إيران وعرقلتها الملاحة البحرية.

ولفت وزير الخارجية السعودية إلى أن رسالة بلاده إلى الحوثيين هي أنه يجب أن يوافقوا على الحوار وأن يكونوا جزءًا من مستقبل اليمن، موضحا أن التحدي الأكبر هو ضمان أن يكون أي اتفاق مع إيران ضامنا لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن إيران تهدد عمليات الملاحة في الخليج وتمثل جزءًا من الأزمة في لبنان.

وأوضح أن قبول إيران كعضو فاعل في المنطقة يتطلب أن تتوقف عن إثارة عدم الاستقرار بالمنطقة.