«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

أستاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم "جامعة الإسكندرية أنه قد تحدث عدة زلازل، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الكوارث الطبيعية التي تضرب العالم مؤخرًا، عن إمكانية جدوث عدة زلازل، لاسيما بعد حدوث ظاهرة كسوف الشمس الكلي التي شهدها العالم قبل أسابيع قليلة.

ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل أن كسوف الشمس قد يؤدي لحدوث زلازل، وعن الأماكن التي قد تحدث فيها زلازل وعن أسبابها وعن حقيقة تعرّض مصر لزلازل في الفترة المقبلة.

وكان قد شهدت الكرة الأرضية ظاهرة كسوف الشمس الكلي يوم 8 أبريل، حيث يحدث عندما يكون القمر أثناء دورته الشهرية حول الأرض في طور المحاق في نهاية الشهر القمري وقبل ميلاد الهلال الجديد مباشرة، حيث يقع القمر بين الشمس والأرض على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين القمر والأرض أو قريبًا منه، أو في تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة أو قريبًا منه.