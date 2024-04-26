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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

سعر خرافي ..شاهد إطلالة مني زكي تثير ضجة بالسوشيال ميديا

صدى البلد

تصدرت  النجمة منى زكي تريند السوشيال ميديا  بعد  حضور احتفال إحدى علامات التجميل الشهيرة بمرور 25 عاما على تأسيسها.

وبالتعاون مع الاستايلست محمد أشرف، اختارت منى زكي فستانا أنيقا بالأبيض والأسود من تصميم اللبناني إيلي صعب، من مجموعته للأزياء الجاهزة لصيف وربيع 2024، ويصل سعره إلى 205 ألف جنيه، شاهده من موقع بيعه، ونسقته مع حذاء عالي من دار أزياء Valentino، يصل سعره إلى 1090 جنيه سترليني، أي ما يعادل 65 ألف جنيه 

 

 ونسقت مني زكي مع الفستان مجوهرات بسيطة من تصميم Tiffany & Co، ارتدت سوار من الذهب الأبيض والمجوهرات، على شكل T الشهير من الدار

منى زكى سعر إطلالة

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