انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

انطلقت فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من ٢٤ حتى٢٧ من شهر أبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

البطولة العربية العسكرية للفروسية

شهد اليوم الأول تنافس كبير بين الفرق المشاركة حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعةG7 للناشئين تحت 14 سنة والذين يمثلون مستقبل رياضة الفروسية في مصر وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح.

البطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز

وعلى صعيد مباريات الفرق بالبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز والتي شارك بها 9 دول عربية، نجح الفريق المصري في تحقيق المركز الأول، فيما جاء الفريق القطري في المركز الثاني والفريق السوري في المركز الثالث.

البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد

كما شهد اليوم الأول إقامة منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد "الرمح" على المستوى الفردي والزوجي والفرق والتي شهدت منافسات قوية بين كافة المشاركين وهو ما أظهرته النتائج التي جاءت متقاربة إلى حد كبير على مستوى 30 فارس من 6 دول عربية.

حيث جاءت مصر في المركز الأول في منافسات الفردي بنتيجة "41.5" نقطة، فيما جاءت الأردن بالمركز الثاني بنتيجة 41 نقطة كان المركز الثالث من نصيب العراق بنتيجة 40 نقطة.

وعلى صعيد الفرق استطاع الفريق الأردني الحصول على المركز الأول في المنافسات بنتيجة 142 نقطة فيما جاء الفريق المصري بالمركز الثاني بنتيجة 140 نقطة والمملكة العربية السعودية في المركز الثالث بنتيجة 32 نقطة.

هذا وقد أعرب وفود الدول العربية المشاركين بالبطولة عن جزيل شكرهم وامتنانهم لمصر على الجهد المبذول في الإعداد للبطولة التي تجسد أسمى معاني "الأخوة عبر الرياضة" مشيدين بحسن التنظيم والاستقبال.

b45e271c-e9fd-4f0d-9360-34fc21b0be60

4c9dc48a-97a9-4f2b-b0ce-d56d240c37b6

07ef6ca0-2608-4dcc-ad89-1569a994b7ce

ad8e79e1-2998-4db6-9db7-32336fe92f4e

d1bef9f9-ce03-4df5-ae3f-0f1e6015e786

2dc56d0a-41a0-49f5-a691-a628cb8da8b3

202ff5b9-89bb-4ed6-923a-970d87302143

9ffc6e48-c573-4f40-ac08-927bc19c8f73

9d6e822d-6b12-41c2-a668-22ca9374dfee

8c63f708-e290-42c7-92ad-1fa0e86e6c8e

faa358bd-b95d-49cd-ad41-f1353aeaef80

c7fffb6b-69b2-4661-b972-b0fe0e718d10

805d7af9-0f60-4482-bcaf-91ac0000ef19

62b6bae3-6b0d-423e-9793-c1e4eb989130