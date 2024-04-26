بمواصفات مذهلة وسعر منافس.. تسريبات جديدة لهاتف vivo X100s

بمواصفات مذهلة وسعر منافس أعلنت شركة vivo عن تسريبات جديدة لهاتفها Vivo X100s بتصميم جديد أكثر عصية .

وفقا لموقع من المقرر أن تطلق شركة فيفو هواتفها الثلاثة X100s و X100s Pro و X100s Ultra في شهر مايوالقادم.

يتميز هاتف X100s بإطار مسطح ذو تشطيب محكم وبلوحة زجاجية خلفية منحنية قليلاً (2.5D) فيما يحتوي إعداد الكاميرا على حلقة وأربع كاميرات.

على الجانب الاخر يبدو أن نظام الكاميرا لم يتغير عن هاتف X100، والذي يتضمن إعدادًا مقاس 15-70 مم مع عدسة فائقة الاتساع بمقاس 15 مم، ومنظار مقاس 70 مم، وكاميرا رئيسية بدقة تصل إلى 50 ميجابكسل وبفتحة تصل إلى f/1.6.

ويحتوي هاتف Vivo X100sعلى شاشة ذات حواف مسطحة ونظام ألوان مماثل، ولكنه أنحف بشكل ملحوظ حيث يبلغ 7.89 ملم.

ستكشف شركة Vivo عن هاتف X100s m، على مع معالج Dimensity 9300+ وبتردد يصل إلى 3.4 جيجاهرتز.

أما سعر هاتف Vivo X100 بسعر 3999 يوان صيني، فيما قد تبلغ تكلفة هاتف Vivo X100 نفس التكلفة تقريبًا.