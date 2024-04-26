عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسام داغر يحتفل بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية "النقطة العمياء"

صدى البلد

شارك الفنان حسام داغر جمهوره بفيديو للاحتفال بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية “النقطة العمياء”.

ونشر حسام داغر فيديو ومجموعة من الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: «عيد ميلادي قضيته وسط طلابي من كلية اللغة والإعلام طلاب مادتي مادة المسرح والدراما بالأكاديمية البحرية، ووسط أصحابي وإخواتي أبطال مسرحية النقطة العمياء.. أثناء الرحلة اللي عملتها لطلابي لحضور المسرحية من إسكندرية للقاهرة، من ضمن دراستهم حضور المسرحيات والمناقشة الجميلة اللي تمت بعد العرض لمناقشة وطرح الأسئلة، بين أبطال العرض والمخرج أحمد فؤاد و بين الطلاب واللي بنشكرهم على حفاوة الاستقبال وجمال المسرحية اللي اخترتها للمشاهدة».

وأضاف حسام داغر ، قائلا: «طلابي الحمدلله ملو المسرح.. كومبليه النهاردة الخميس كانت ليلة من أجمل الليالي خاصة أنها ليلة عيد ميلادي واللي هو لسه بكره رسمي يوم 26 أبريل، بحبكم جدا، وشكرا على اليوم الحلو ده».


وقد أحيا حسام داغر ذكرى وفاة والدته الرابعة من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكتب حسام داغر على صحفته قائلا: النهارده سنويتك الرابعه يا ماما يا حبيبتي وطول عمرك بتحبي الورد وملقتش حاجه ممكن توصلك غير الدعاء والورد اللي بتحبيه.. فاكرة الفيديو ده لما اخواتي صورونا واحنا داخلين من الباب من الحج في 2017

وأضاف: انتي دلوقتي في الجنة المليانه ورود “إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ”، الآيه بتصور النعيم الي بيوصل ليه المتقون .. و انتي وردك و الفل الي زرعتيه بيطرح كل سنه و ناس بتشمه و بقولهم ماما الي زارعاه و سبحان الله كانة ريحته من الجنة.

وتابع:  النهاردة ان شاء الله ربنا يقدرني نعملك ختمة عندي في بيتي مع حبايبك وحبايبي ويا رب ثوابها يوصلك هدية عيد ميلادك يوم 25 يناير و ذكّري وفاتك يوم 18 يناير الي يحب يشاركنا يبقاله الاجر و الثواب ..

أخبار حسام داغر الفنان حسام داغر مسرحية النقطة العمياء حسام داغر أعمال حسام داغر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

بعد غياب 72 عامًا| ملك مصر السابق يعود لقصره في الإسكندرية.. تفاصيل

مفاجأة..ماذا عثرت النيابة العامة في منزل المتهم بتقطيع أحشاء طفل شبرا الخيمة؟

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

بالتليفون من الكويت .. المتهم بسرقة أحشاء طفل شبرا سجل لمساعده الجريمة وهدده

جهود أمنية لكشف ملابسات اختفاء مهرائيل أسعد من أمام كليتها.. صور

موجود في كل منزل ... مكون لطرد الناموس دون مبيد

موضوعات متعلقة

تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب

موعد وتفاصيل حفل مروة ناجي فى الأوبرا

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة بدرية طلبة.. شاهد

أنا أم العروسة.. بدرية طلبة تستعد لزفاف ابنتها بهذه الطريقة

«ماحدش بارك لي علطول».. محمد علي رزق يكشف كواليس مسلسل «صيد العقارب»

"انتظروني".. شريف منير يروج لدوره في فيلم "السرب"

أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس دخوله عالم التمثيل

"محدش مش عامل".. نجوى كرم تكشف حقيقة خضوعها لعملية التجميل

ترشيحاتنا

سعر خرافي ..شاهد إطلالة مني زكي تثير ضجة بالسوشيال ميديا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

4 أسباب تدفعك إلى شراء سماعات OnePlus Buds 3

مرسيدس GLC 300 "أعلى فئة" كوبيه 2023 .. للبيع بهذا السعر

دعاء تأليف القلوب بين الزوجين.. يبعد عنكم عيون الحاسدين

بتهمة غسيل 30 مليون جنيه..4 نصابين يواجهون عقوبة الحبس 7 سنوات بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام داغر يحتفل بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية "النقطة العمياء"

موجود في كل منزل ... مكون لطرد الناموس دون مبيد

بمواصفات مذهلة وسعر منافس.. تسريبات جديدة لهاتف vivo X100s

طبيبة تفجر مفاجأة عن البيض الفاسد بالأسواق

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ