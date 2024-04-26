حسام داغر يحتفل بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية "النقطة العمياء"

شارك الفنان حسام داغر جمهوره بفيديو للاحتفال بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية “النقطة العمياء”.

ونشر حسام داغر فيديو ومجموعة من الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: «عيد ميلادي قضيته وسط طلابي من كلية اللغة والإعلام طلاب مادتي مادة المسرح والدراما بالأكاديمية البحرية، ووسط أصحابي وإخواتي أبطال مسرحية النقطة العمياء.. أثناء الرحلة اللي عملتها لطلابي لحضور المسرحية من إسكندرية للقاهرة، من ضمن دراستهم حضور المسرحيات والمناقشة الجميلة اللي تمت بعد العرض لمناقشة وطرح الأسئلة، بين أبطال العرض والمخرج أحمد فؤاد و بين الطلاب واللي بنشكرهم على حفاوة الاستقبال وجمال المسرحية اللي اخترتها للمشاهدة».

وأضاف حسام داغر ، قائلا: «طلابي الحمدلله ملو المسرح.. كومبليه النهاردة الخميس كانت ليلة من أجمل الليالي خاصة أنها ليلة عيد ميلادي واللي هو لسه بكره رسمي يوم 26 أبريل، بحبكم جدا، وشكرا على اليوم الحلو ده».



وقد أحيا حسام داغر ذكرى وفاة والدته الرابعة من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وكتب حسام داغر على صحفته قائلا: النهارده سنويتك الرابعه يا ماما يا حبيبتي وطول عمرك بتحبي الورد وملقتش حاجه ممكن توصلك غير الدعاء والورد اللي بتحبيه.. فاكرة الفيديو ده لما اخواتي صورونا واحنا داخلين من الباب من الحج في 2017



وأضاف: انتي دلوقتي في الجنة المليانه ورود “إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ”، الآيه بتصور النعيم الي بيوصل ليه المتقون .. و انتي وردك و الفل الي زرعتيه بيطرح كل سنه و ناس بتشمه و بقولهم ماما الي زارعاه و سبحان الله كانة ريحته من الجنة.



وتابع: النهاردة ان شاء الله ربنا يقدرني نعملك ختمة عندي في بيتي مع حبايبك وحبايبي ويا رب ثوابها يوصلك هدية عيد ميلادك يوم 25 يناير و ذكّري وفاتك يوم 18 يناير الي يحب يشاركنا يبقاله الاجر و الثواب ..