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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عيد ميلادك في الجنة.. رسالة مؤثرة لحسام داغر بذكرى وفاة والدته

حسام داغر
حسام داغر

حرص الفنان حسام داغر على إحياء ذكرى وفاة والدته الرابعة من خلال رسالة مؤثرة على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتب حسام داغر على صحفته قائلا: النهارده سنويتك الرابعه يا ماما يا حبيبتي وطول عمرك بتحبي الورد وملقتش حاجه ممكن توصلك غير الدعاء والورد اللي بتحبيه.. فاكرة الفيديو ده لما اخواتي صورونا واحنا داخلين من الباب من الحج في 2017

وأضاف: انتي دلوقتي في الجنة المليانه ورود “إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ”، الآيه بتصور النعيم الي بيوصل ليه المتقون .. و انتي وردك و الفل الي زرعتيه بيطرح كل سنه و ناس بتشمه و بقولهم ماما الي زارعاه و سبحان الله كانة ريحته من الجنة.

وتابع:  النهاردة ان شاء الله ربنا يقدرني نعملك ختمة عندي في بيتي مع حبايبك وحبايبي ويا رب ثوابها يوصلك هدية عيد ميلادك يوم 25 يناير و ذكّري وفاتك يوم 18 يناير الي يحب يشاركنا يبقاله الاجر و الثواب ..

 

واختتم: لو كنتي عايشة وسطينا كان زمانك تميتي 70 سنه النهارده اكيد مكنتيش هتحبي الرقم ده .. بس كنت هنضحكك شويه ونهزر معاكي لحد ما تنسي يا جميله وبشوشه وطيبه ..عيد ميلادك في الجنة يا حبييتي مع بابا حبيبك ويا رب تكوني راضيه عني وحشتيني قوي .

 

الفنان حسام داغر حسام داغر

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