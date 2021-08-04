السعودية.. توضيح من تطبيق «توكلنا» بشأن حالة «معفي»

كشف تطبيق "توكلنا" بعض الأمور المتعلقة بظهور حالة "معفي" على المنصة السعودية.

وقال "توكلنا" إن حالة "معفي" تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح التطبيق السعودي أن المعفي" تتم معاملته كمعاملة المحصّن فيما يخص السفر، والدخول إلى الأماكن العامة في السعودية.

حالة (معفي) من تطبيق توكلنا؛ تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ لقاح كورونا.

ولاستعراض الحالة يمكن لمستخدمي هواوي وقوقل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني:https://t.co/qzydXkEdeS pic.twitter.com/4IecLjJZWI — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) August 3, 2021

وذكر "توكلنا" أنه يمكن لمستخدمي أنظمة "اندرويد" استعراض حالات "معفي" عبر التطبيق، فيما يمكن لمستخدمي iOS الخاص بهواتف "آبل" الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

وفي وقت سابق، نشر تطبيق توكلنا طريقة وخطوات وآلية قيام مواطني مجلس تعاون دول الخليج العربي وزائري السعودية في التسجيل بالتطبيق.

وكانت الخطوط السعودية أكدت أنه من بين شروط السفر ضرورة استخدام تطبيق توكلنا في إثبات خلو الإصابة بفيروس كورونا للرحلات الداخلية.

ومن المقرر أن تبدأ السلطات السعودية مرحلة جديدة عبر تطبيق قرار التحصين لدخول المنشآت والمطاعم والمقاهي والأسواق ومنافذ البيع.