نائب بالشيوخ: "سايلو فودز" قلعة صناعية غذائية توفر آلاف فرص العمل

ثمن النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ، افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.

وقال عبد الوهاب في بيان صحفي له اليوم، إن المدينة الغذائية الصناعية "سايلو فودز"، هي الأكبر للصناعات الغذائية في العالم العربي، كما أنها تعد إنجازًا جديدًا يستهدف الحفاظ على صحة المصريين وتحقيق الأمن القومي الغذائي.

وعن خطورة الزيادة السكانية التي تطرق لها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أثناء الافتتاح، حذر عضو مجلس الشيوخ، من خطورة الزيادة السكانية، التي تلتهم خطوات التنمية بالبلاد، مطالباً وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بزيادة حملات التوعية الأسرية المجتمعية بشأن خطورة الزيادة السكنية وتأثيرها علي مستقبل أولادنا.

وتابع النائب، أن المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" توفر الآلاف من فرص العمل للشباب خلال الفترة المقبلة، واصفا المشروع الغذائي بـ "قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدي إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية.