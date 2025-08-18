هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات

كشفت تحقيقات نيابة أول وثالث أكتوبر مفاجآت جديدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـحادث مطاردة فتيات الواحات، والتي اتهم فيها 4 شباب بملاحقة سيارة تقل ثلاث فتيات، ما أسفر عن اصطدام السيارة بمقطورة ووقوع إصابات بين الفتيات.

وفي اعترافاته أمام النيابة، قال المتهم الأول عبد الرحمن. ج (18 عامًا – طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية) إنه لم يقصد التعرض للفتيات أو مضايقتهن، مدعيًا أن الواقعة بدأت عندما كانت سيارتهم تُغلق عليها سيارة أخرى أثناء الوقوف في محطة وقود.

وأوضح المتهم:"أنا كنت مع صاحبي مازن رايحين ندفع فلوس كلية الشرطة، وقفنا نشرب قهوة في محطة شيل أوت على طريق المحور، وكان المكان زحمة".

وأضاف عبد الرحمن:"بعد شوية حد جه قاله عايز يطلع من الركنة، فقررنا نتحرك ونكمل مشوارنا، أثناء السير على طريق الواحات، كانت فيه 3 عربيات ماشية جنبنا، واحدة منهم كانت بترمي علينا، فحبينا نعديهم".

وأشار إلى أن مازن تجاوز السيارات، ثم تفاجأوا بصوت اصطدام سيارة بإحدى المقطورات، مضيفًا:"ما وقفناش، وكملنا على بيت مازن عشان ياخد فلوسه ونروح كلية الشرطة، وبعدها اتفاجأنا باتصال من معاون مباحث يطلب حضور مازن للقسم، وروحت معاه عادي".

وعند سؤاله عن مشاركته في ملاحقة الفتيات أو توجيه إيحاءات لهن، أنكر تمامًا ذلك، مؤكدًا أن ما حدث كان بالصدفة، ولم يكن هناك نية تعمد أو تحرش، قائلاً:"كل اللي حصل إننا كنا في طريقنا لمشوار، ودي كل الحكاية".

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال الفتيات المصابات، اللواتي اتهمن المتهمين بمطاردتهن على الطريق العام، وتكرار تصرفات وإيحاءات مسيئة، ما أدى إلى فقدان السائقة السيطرة على السيارة واصطدامها بمقطورة، وإصابة الفتيات بجروح متفرقة.