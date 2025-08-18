قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادثة أمنية خطيرة في حلب .. انفجار حزام ناسف يرتديه مجهول
مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟
تصعيد ميداني في غزة .. سرايا القدس تستهدف المستوطنات والآليات الإسرائيلية بعمليات متزامنة
هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات
الحبس والضرب الأبرز.. 8 حالات يعد فيها ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقا للقانون
دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة
أوروبا تواجه تصاعداً غير مسبوق في حرائق الغابات
إنذار لبناني إلى إيران.. الرئيس عون: سلاح حزب الله قرار لبناني حصري
تحالف الداعمين لاوكرانيا: مستعدون لنشر قوة طمأنة بعد وقف القتال مع روسيا
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
كيفية إبراء الذمة من المسروقات.. دار الإفتاء تكشف عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات

مطاردة فتيات الواحات
مطاردة فتيات الواحات
ندى سويفى

كشفت تحقيقات نيابة أول وثالث أكتوبر مفاجآت جديدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـحادث مطاردة فتيات الواحات، والتي اتهم فيها 4 شباب بملاحقة سيارة تقل ثلاث فتيات، ما أسفر عن اصطدام السيارة بمقطورة ووقوع إصابات بين الفتيات.

وفي اعترافاته أمام النيابة، قال المتهم الأول عبد الرحمن. ج (18 عامًا – طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية) إنه لم يقصد التعرض للفتيات أو مضايقتهن، مدعيًا أن الواقعة بدأت عندما كانت سيارتهم تُغلق عليها سيارة أخرى أثناء الوقوف في محطة وقود.

وأوضح المتهم:"أنا كنت مع صاحبي مازن رايحين ندفع فلوس كلية الشرطة، وقفنا نشرب قهوة في محطة شيل أوت على طريق المحور، وكان المكان زحمة".

وأضاف عبد الرحمن:"بعد شوية حد جه قاله عايز يطلع من الركنة، فقررنا نتحرك ونكمل مشوارنا، أثناء السير على طريق الواحات، كانت فيه 3 عربيات ماشية جنبنا، واحدة منهم كانت بترمي علينا، فحبينا نعديهم".

وأشار إلى أن مازن تجاوز السيارات، ثم تفاجأوا بصوت اصطدام سيارة بإحدى المقطورات، مضيفًا:"ما وقفناش، وكملنا على بيت مازن عشان ياخد فلوسه ونروح كلية الشرطة، وبعدها اتفاجأنا باتصال من معاون مباحث يطلب حضور مازن للقسم، وروحت معاه عادي".

وعند سؤاله عن مشاركته في ملاحقة الفتيات أو توجيه إيحاءات لهن، أنكر تمامًا ذلك، مؤكدًا أن ما حدث كان بالصدفة، ولم يكن هناك نية تعمد أو تحرش، قائلاً:"كل اللي حصل إننا كنا في طريقنا لمشوار، ودي كل الحكاية".

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال الفتيات المصابات، اللواتي اتهمن المتهمين بمطاردتهن على الطريق العام، وتكرار تصرفات وإيحاءات مسيئة، ما أدى إلى فقدان السائقة السيطرة على السيارة واصطدامها بمقطورة، وإصابة الفتيات بجروح متفرقة.

مطاردة فتيات الواحات فتيات الواحات نيابة أول وثالث أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

البلوجر لي لي

الداخلية تعلن سقوط البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة

جانب من الواقعة

مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

المرأة المسلمة

ما حكم نزول الحيض أثناء الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

السرقة

حكم السرقات التي فعلها طفل قبل البلوغ .. دار الإفتاء تجيب

الإفتاء

ما حكم لبس الموضة للفتيات؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد