قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوروبا تواجه تصاعداً غير مسبوق في حرائق الغابات
إنذار لبناني إلى إيران.. الرئيس عون: سلاح حزب الله قرار لبناني حصري
تحالف الداعمين لاوكرانيا: مستعدون لنشر قوة طمأنة بعد وقف القتال مع روسيا
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
كيفية إبراء الذمة من المسروقات.. دار الإفتاء تكشف عنها
حالات التصالح في الجنح وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية
استقرار أسعار الحديد عالميا ومحليا يوم الإثنين
اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية
تحت ضغط الشارع والجيش.. نتنياهو يخطط للتراجع عن شروطه في حرب غزة
وفاة نجل شقيق الفنان سامح حسين
ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوروبا تواجه تصاعداً غير مسبوق في حرائق الغابات

حرائق الغابات في اوروبا
حرائق الغابات في اوروبا
القسم الخارجي

امتدت حرائق الغابات خلال الأسبوع الماضي لتقترب بشكل خطير من عواصم أوروبية بينها مدريد وأثينا وبودغوريتشا، فيما أظهرت بيانات حديثة أن عدد الحرائق في القارة ارتفع بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي.

وتكافح فرق الإطفاء حرائق واسعة في إسبانيا والبرتغال وفرنسا وتركيا واليونان والجبل الأسود، مع تجاوز درجات الحرارة في جنوب أوروبا حاجز 40 درجة مئوية، ما دفع الحكومات إلى إصدار تحذيرات شديدة.

آلية الحماية المدنية الأوروبية تتحرك

أفادت تقارير بأن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي – وهي قوة إطفاء عابرة للحدود يتم استدعاؤها عند الحاجة – تدخلت 16 مرة منذ بداية العام، وهو نفس العدد المسجل خلال كامل عام 2024.

وفي سابقة تاريخية، طلبت إسبانيا لأول مرة دعماً من هذه الآلية يوم الأربعاء الماضي، فأرسلت فرنسا طائرتين لمساعدتها. كما تقدمت بلغاريا وألبانيا والجبل الأسود واليونان والبرتغال بطلبات دعم خلال الأسبوع ذاته.

وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن دولاً مثل السويد ورومانيا وسلوفاكيا استجابت بالفعل عبر إرسال طائرات هليكوبتر ورجال إطفاء، فيما أكد متحدث رسمي أن المفوضية تعمل "دون توقف" لدعم الدول المتضررة.

قدرات محلية منهكة

ورغم أن دولاً أوروبية كبرى عززت قدراتها لمواجهة الحرائق المتزايدة بفعل التغير المناخي، إلا أن الحرائق الأخيرة تجاوزت حدود قدراتها.

وقالت وزيرة الداخلية البرتغالية ماريا لوسيا أمارال الخميس الماضي: "طلبنا المساعدة من إسبانيا، لكنها تواجه حرائق ضخمة ولم تتمكن من تلبية طلبنا". وأضافت: "إسبانيا لم تخذلنا قط، لكن هذه المرة قالت لنا بوضوح: لا تعتمدوا علينا".

وتعتبر المخاطر في معظم مناطق شبه الجزيرة الأيبيرية وجنوب فرنسا وسلوفينيا والمجر واليونان ورومانيا وبلغاريا وسائر البلقان "بالغة الخطورة"، بحسب وكالات الطوارئ.

عمليات إجلاء جماعية

وأدت الحرائق إلى إجلاء آلاف الأشخاص في أنحاء متفرقة من جنوب أوروبا، خاصة من منطقة بيلوبونيز الغربية قرب باتراس، وجزيرتي زاكينثوس وكيفالونيا السياحيتين في اليونان.

وفي البرتغال، وثّقت وكالات الأنباء عمليات إخماد ضخمة شارك فيها عشرات المروحيات ورجال الإطفاء، بينما التهمت النيران مساحات واسعة من الغابات في بلدية ترانكوسو وسط البلاد.

تغير مناخي يزيد الكارثة

ويحذر خبراء الأرصاد من أن موجات الحر التي اجتاحت القارة هذا الصيف أسهمت في تفاقم الجفاف وتحويل الأراضي إلى "صناديق وقود" قابلة للاشتعال.

وقال أكشاي ديوراس، الباحث في المركز الوطني لعلوم الغلاف الجوي بجامعة ريدينغ البريطانية: "موجات الحر باتت أكثر شدة وتكراراً بفعل التغير المناخي، وهو ما يجعلها تغذي الحرائق بشكل مباشر". وأضاف: "ما نشهده في أوروبا الآن مثال واضح على كيف تجعل الظروف الحارة والجافة الممتدة حرائق الغابات أشد عنفاً وأصعب في السيطرة عليها".

أرقام قياسية في الحرائق والخسائر

ووفقاً لبيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، فقد احترق أكثر من 410 آلاف هكتار عبر القارة منذ بداية 2025، مقارنة بـ 189 ألف هكتار فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تم تسجيل نحو 1600 حريق فردي حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 1090 حريقاً في الفترة نفسها من 2024، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه أوروبا في ظل التغيرات المناخية السريعة.

اوروبا حرائق الغابات اسبانيا البرتغال فرنسا تركيا اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

جانب من الواقعة

مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم

البلوجر لي لي

الداخلية تعلن سقوط البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

ترشيحاتنا

تيمور تيمور

كان دايما بيضحك.. أحمد فرغلي ينعى تيمور تيمور

حمادة هلال وبيومي فؤاد من عزاء تيمور تيمور

بيومي فؤاد وحمادة هلال .. أبرز الحضور فى عزاء تيمور تيمور

Fantastic Four

‏"Fantastic Four: First Steps” يقترب من 500 مليون دولار عالميًا

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد