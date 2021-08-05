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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في مرمى النيران.. أشرف الفقي يكشف السيناريوهات المتوقعة للوضع الوبائي في مصر

صدى البلد

 

قال أشرف الفقي، مدير الإدارة العالمية للبحوث والتطوير، فايزر أمريكا، إن مصر تشهد حالة من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، مضيفا: من الوارد أن يصيب متحور دلتا مصر خلال الأيام القادمة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التأخر حتى لا تحدث موجة رابعة شديدة داخل مصر، منوها إلى أن متحور دلتا اصبح يهدد فئات جديدة نتيجة تحوره الشرس.
 

وأوضح أن الوضع الوبائي مصر خلال الفترة القادمة سيكون في مرمى النيران خاصة المواطنين الذين لم يصابوا بكورونا أو لم يحصلوا على اللقاح.
 

وأشار إلى أن سلالة دلتا أصبحت منتشرة في العالم كالنار في الهشيم، منوها بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وفي سياق متصل: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن وجود مئات الإصابات الجديدة بـ فيروس كورونا، ووصلت الأعداد إلي 463 مجندًا وجنديًا دائمين بالجيش، فضلا عن القادة العسكريين.

 

ووفقا لـصحيفة ذي تايمز أوف إسرائيل، قال جيش الاحتلال إنه حتى يوم الثلاثاء، كان 1120 جنديًا وعسكريًا في الحجر الصحي بسبب اتصالهم بمصابين فيروس كورونا.

 

وشددت الحكومة الإسرائيلية، القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا مع استمرار ارتفاع عدد الحالات الجديدة كما أعلنت عن مجموعة من الدول الجديدة التي يطلب من المسافرين منها الخضوع للحجر الصحي عند وصولهم لإسرائيل بصرف النظر عن حالة التطعيم لديهم.

وبعد اجتماع لمجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، أعلنت الحكومة تمديد نظام "الممر الأخضر" ليشمل التجمعات التي تقل عن 100 شخص، بصرف النظر عن العمر.


ومن المتوقع أن يعمل نصف موظفي الخدمة المدنية العاملين في الوزارات الحكومية من المنزل، كما سيوصى بعودة الموظفين في القطاع الخاص إلى العمل من المنزل.

ورغم التشديدات، لا تزال الحكومة الجديدة تحاول تجنب إعادة إدخال إجراءات صارمة مثل الإغلاق ومع ذلك، تقول إن المخاطر تتزايد.

وحذر بيان حكومي قائلا: "متحور دلتا أكثر عدوى، وهو ينتشر في جميع أنحاء العالم. تجنب الازدحام، واحصل على التطعيم الآن. وإلا، لن يكون هناك خيار سوى فرض قيود أكثر صرامة، بما في ذلك الإغلاق".

 

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