محافظة الإسكندرية: لا يوجد مخطط عمراني جديد أو إزالة لأي مناطق بالمدينة

أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين بعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة بشأن وجود مخطط حيز عمراني جديد أو إزالة أي مناطق بمحافظة الإسكندرية.



وأكدت المحافظة أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أية بيانات إعلامية رسمية، وتناشد المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة، وذلك من خلال الروابط الآتية:-

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