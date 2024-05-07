الإسكندرية.. تنظيم مبادرات صحية بمناسبة أعياد الربيع

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم الاثنين، افتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمعرض الأسر المنتجة، لعرض وبيع منتجات المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية المُقام بشاطئ ستانلي والذي تنظمه ٨ جمعيات خيرية ويشارك به نحو ١٨ عارض وعارضة و من ضمنهم فرق نوادي المرأة بمنطقة شرق الطبية.

وقد تفقد محافظ الإسكندرية فرق عمل المبادرات الصحية وفرق التواصل المجتمعي التابعة لمديرية الشئون الصحية على الشاطئ لتوعية رواد الشاطئ بالرسائل الصحية المختلفة وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى توفير قياس للضغط و السكر بالمجان لرواد الشاطئ.

وقد أكدت الدكتورة غادة نـدا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية على تواجد الأطقم الطبية منذ الصباح الباكر لتقديم الخدمات الطبية للمترددين بالمجان و التي تشمل مبادرات الصحة العامة ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية و كذلك مبادرة دعم صحة المرأة كما تنتشر فرق الثقافة الصحية و فرق الإعلام و التربية السكانية لنشر التوعية ورفع الوعي الصحي للمترددين.

والجدير بالذكر ان جميع الخدمات الصحية المجانية خلال فاعليات اليوم قد لاقت على إقبال كبير من المتردين على الشاطئ.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية و الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والمهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والسادة مديري الأحياء والأستاذ رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية والدكتورة مني عمر والدكتورة دينا هلالي أعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني والدكتورة إسراء زيدان مدير منطقة شرق الطبية.