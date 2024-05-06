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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الخميس.. أعمال الموسيقار بليغ حمدي في حفل بأوبرا الإسكندرية

الموسيقار بليغ حمدي
الموسيقار بليغ حمدي

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، يوم /الخميس/ المقبل، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو دكتور علاء عبد السلام، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.


يقام الحفل تحت عنوان "من أعمال الموسيقار بليغ حمدي"، ويتضمن برنامجه باقة مختارة من أجمل أعمال الموسيقار الراحل، من بينها (عدوية، كان يا ما كان، تخونوه، زي الهوى، موعود، التوبة، الطير المسافر).


يشارك في الحفل نجوم الفرقة ياسر سعيد، ومحمد الخولي، وأحمد رجب، وكريم زيدان، ومروة حمدي، وندى غالب، وياسمين إبراهيم، ويمنى حسن.


تجدر الإشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي في الغناء والعزف، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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