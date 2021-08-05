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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد فتح باب التقدم لمنح تشيفنينج الدراسية.. كيفية التسجيل بها

بعد فتح باب التقدم
بعد فتح باب التقدم لمنح تشيفنينج الدراسية..كيفية التسجيل بها

بعدما أعلنت المملكة المتحدة فتح باب التقدم لمنح تشيفنينج الدراسية أول أمس يوم 3 أغسطس للطلبة المصريين، وهي منح ممولة بالكامل للعام الدراسى 2022-2023.

أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة أن التقديم لمنحة تشيفنينج الدراسية المرموقة التابعة لحكومة المملكة المتحدة متاح حتى 2 نوفمبر 2021.

يمكنك التسجيل بالمنحة للحصول على فرصتك من خلال هذا الرابط، و اليك خطوات التقدم للحصول على المنحة.

1- اختيار الدولة “مصر”.

2- اختيار المنحة ما بين “منحة دراسية” أم “زمالة”.

3- التسجيل بالبريد الإلكتروني من هنا، ومن ثم تسجيل الدخول من جديد.

4- ملء نموذج التقديم و الضعط على تقدم.

 

تُمنح منح تشيفنينج الدراسية للأفراد من جميع الخلفيات والذين يمكنهم إثبات أن لديهم الالتزام والمهارات المطلوبة لإحداث تغيير إيجابي ، ويمكنهم إظهار كيف ستساعدهم درجة الماجستير في المملكة المتحدة على القيام بذلك.

تقدم المنحة دعماً مالياً كاملاً للباحثين للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد في أي جامعة بريطانية و لكل التخصصات مع  اتاحة أيضا الفرصة لبناء علاقات قوية مع مجموعة واسعة من الخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية الحصرية، كما تقدم تشيفنينج زمالات في مجالات الفنون والثقافة والدراسات الإسلامية.

قدمت تشيفنينج 36 منحة دراسية للمصريين في عام 2021 بمختلف المجالات بما في ذلك علوم البيئة ، والتمويل ، وإدارة الاعمال ، والعلاقات الدولية ، والتنمية ، والقانون، و شكلت النساء أكثر من نصف عدد الدارسين الناجحين، حيث تستعد 26 دارسة لمتابعة الدراسة لدرجة الماجستير .

 

منذ أن تم إنشاء البرنامج في عام 1983 ، حصل أكثر من 55000 فرد في جميع أنحاء العالم وأكثر من 1300 مصري على فرصة للدراسة في المملكة المتحدة - نتيجة 37 عامًا من الاستثمار.

 

ومن أبرز خريجي برنامج تشيفنينج المصريين: وزير الموارد المائية والري الحالي د.محمد عبد العاطي، نائب وزير المالية لسياسة المالية العامة السيد أحمد كوشوك، نائب محافظ البنك المركزي السيد رامي أبو النجا، رئيس البورصة المصرية السيد محمد فريد و مفوضة البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي د. أماني أبو زيد.

 

هناك أكثر من 1500 منحة دراسية على مستوى العالم  للعام الدراسي 2022/2023 ، مما يدل على التزام المملكة المتحدة المستمر بتطوير قادة الغد.

 

صرح السفير البريطاني في مصر ، السير جيفري آدامز: “برنامج تشيفنينج هو برنامج منحة دراسية استثنائي يقدم تجربة عالمية المستوى. و شبكة الخريجين لدينا مليئة بالمصريين الديناميكيين الذين حققوا عملاً هائلاً على مر السنين. هناك الكثير لتكسبه من التقديم علي المنحة ، لذلك إذا كان لديك ما يلزم لتكون باحثًا في منحة تشيفنينج ، فإنني أشجعك على التقديم قبل الموعد النهائي في 3 نوفمبر ".

 

قال الدكتور أحمد سعادة خريج منحة تشيفنينج ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ، : “لقد غيرت منحة تشيفنينج حياتي. إنها الرحلة التي مكنتني من إعادة اكتشاف نفسي ورؤية ما أستطيع فعله بوضوح. كما أتاحت لي الفرصة لأكون عضوًا في عائلة دولية من العلماء ، الذين يدعمون ، ويشاركون في التفكير ، وقادة في بلدانهم الأصلية ".

منح تشيفنينج تشيفنينج بالقاهرة البريطانية المملكة المتحدة المنحة منحة دراسية

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