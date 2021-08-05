خبيرة طاقة تنصح بتأجيل السفر فى هذه الحالة.. شاهد

قالت جنى عطايا، خبيرة علم الفلك والطاقة، إن طاقة المد والجذر تؤثر على كل الناس فهي تؤدى إلى كثرة المشاكل وغرق السفن ودائماً تكون مع اكتمال القمر، لذلك دائماً ننصح بتأجيل السفر عن طريق البحر فى حالة وجود طاقة مد أو جذر عالية.

وأضافت جنى عطايا، خلال حوارها ببرنامج 3 ستات، المذاع على فضائية صدى البلد2، أن طاقة المد والجذر سلبية جداً على كل البشر، مؤكدة أنه فى حالة اكتمال القمر الجسم يكون مرهقا ولا توجد نفس لتناول الطعام.

وفى سياق آخر، قالت جنى عطايا، خبيرة الأبراج وعلم الفلك والطاقة والأرقام، إن كل رئيس دولة له طاقة معينة، معقبة: «طاقة الرئيس السادات كانت طاقة نصر».



وأضافت "عطايا، "، خلال لقائها مع الإعلامي "أحمد موسي"، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"،: «طاقة الإخوان كانت طاقة دم وحقد وكراهية»، موضحه: «مشوفناش دم أكتر من اللي شفناه من الإخوان».



وأشارت إلى أن: «الحاقد دائما بيتألم والإخوان دائما يتألمون»، مستطردة: «برج الحمل عانى كثيرا خلال عام 2020.. اتغسل بمياه بوتاس وجاز في سنة 2020».



وتابعت: «أكتر ناس اتروقت في سنة 2020 أصحاب برج الحمل في 2021 أصحاب برج الحمل هيستحموا بمياه الورد، وهيلاقوا تعويضات كتير سواء سفر أو هجرة، وهيفكروا تفكير جديد بعيد عن الإحباط والسلبيات اللي شافوها في 2020».