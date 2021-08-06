متشبها بالنساء .. شاب يضحى بمستقبله لمساعدة حبيبته

نسمع أن الروايات الأسطورية يقوم فيها الحبيب بأعمال خارقة فقط من أجل إرضاء حبيبته، قد تصل لأعمال جنونية و لكنها في النهاية نسميها حكايات اسطويرقد تحنمل الصواب والخطأ، و لكن التضحية أجل الحبيب قد تكون سلاح ذو حدين، قد تصيب، أو تتسبب في أزمة كبيرة كما حدث مع أحد الشباب في السنغال.



وفقا لما ورد في صحيفة " اسوشيتيد برس"، فإن شاب سنغالي جازف بمستقبله من أجل حصول حبيبته على شهادة إجتيازها مادة اللغة الإنجليزية في الكلية، فقام بفعل جنوني دفع ثمنه فيما بعد, .

حسب التقارير الإعلامية في السنغال، أن الشرطة ألقت القبض على شاب قام بإرتداء ملابس نسائية بحيث يتمكن من التخفي و وضع ما يشبه النقاب حتى لا يكشفه أحد و ذهب بدلا من حبيبته إمتحان اللغة الإنجليزية.



تمكن أحد المراقبين من كشف أمر الشاب، فقام بتحرير محضر له و توجه الطالب للتحقيق، و تبين أنه تنكر في زي نسائي ليمتحن بدلا من حبيبته لتنجح في تلك المادة .



جدير بالذكر أن الشابة رسبت في المادة وفقا لما قامت به الكلية من غجراءات ضدها، و رسب الشاب في كليته ردا على ما قام به من جريمة انتحال شخصية .

