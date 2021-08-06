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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

متشبها بالنساء .. شاب يضحى بمستقبله لمساعدة حبيبته

شاب يجازف بمستقبله
شاب يجازف بمستقبله من أجل حبيبته

نسمع أن الروايات الأسطورية يقوم فيها الحبيب بأعمال خارقة فقط من أجل إرضاء حبيبته، قد تصل لأعمال جنونية و لكنها في النهاية نسميها حكايات اسطويرقد تحنمل الصواب والخطأ، و لكن التضحية أجل الحبيب قد تكون سلاح ذو حدين، قد تصيب، أو تتسبب في أزمة كبيرة كما حدث مع أحد الشباب في السنغال. 


وفقا لما ورد في صحيفة " اسوشيتيد برس"، فإن شاب سنغالي جازف بمستقبله من أجل حصول حبيبته على شهادة إجتيازها مادة اللغة الإنجليزية في الكلية، فقام بفعل جنوني دفع ثمنه فيما بعد, . 

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حسب التقارير الإعلامية في السنغال، أن الشرطة ألقت القبض على شاب قام بإرتداء ملابس نسائية بحيث يتمكن من التخفي و وضع ما يشبه النقاب حتى لا يكشفه أحد و ذهب بدلا من حبيبته إمتحان اللغة الإنجليزية. 


تمكن أحد المراقبين من كشف أمر الشاب، فقام بتحرير محضر له و توجه الطالب للتحقيق، و تبين أنه تنكر في زي نسائي ليمتحن بدلا من حبيبته لتنجح في تلك المادة . 


جدير بالذكر أن الشابة رسبت في المادة وفقا لما قامت به الكلية من غجراءات ضدها، و رسب الشاب في كليته ردا على ما قام به من جريمة انتحال شخصية . 
 

للنشر 3
للنشر 3
شاب مستقبل فعل جنوني ملابس نسائية تخفي اللغة الإنجليزية

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