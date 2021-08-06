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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنقذه من شلل وعجز.. طبيب مصري يحقق معجزة لمريض روسي | ماذا فعل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجح طبيب مصري مقيم بروسيا فى تحقيق ما يمكن وصفه بالمعجزة الطبية لمريض روسي بعد أن رجح معظم الأطباء الذين فحصوا حالته عدم قدرته على المشي مرة ثانية.

 

وكان المواطن الروسي رسلان بوريسوفيتش أصيب بجلطة دماغية فى 4 يونيو وأصيب الجانب الأيسر بالكامل بالشلل، وأمضى 12 يوماً في العناية المركزة، وبذل الأطباء قصارى جهدهم للحفاظ على حياة مريضهم، ورجح غالبتهم أنه لن يكون قادرا على المشي لكن العاملين والمتخصصين في مركز التأهيل الطبي “هارموني أوف بلانس” تمكنوا من أداء معجزة.

 

وبحسب موقع رياليست عربي المتخصص، فان أسرة المريض ذهبوا إلى مركز إعادة التأهيل الطبي “Harmony of Equilibrium” في مدينة باتايسك حيث يعمل د.أشرف ميتري أحد الأطباء المصريين المقيمين في روسيا.

 

وقالت زينايدا سيرجيفنا زوجة المريض: “حمل خمسة أشخاص على نقالة زوجي إلى قسم إعادة التأهيل. وقابلنا الموظفين في المركز بكل اهتمام حيث ساعدونا على التكيف في القسم. وبعد ذلك بدأ العلاج والتأهيل، التدليك والوخز بالإبر وجميع أنواع العلاج الطبيعي والعلاج بالتمارين الرياضية.

 

وعبّرت زوجة المريض عن امتنانها الخاص لوجود شخص فريد وغير عادي، هو أخصائي العلاج الطبيعي د.أشرف ميتري مشرف الأطباء المصريين المقيمين في روسيا الذي منح المريض الأمل في حياة كاملة بعد إصابته بجلطة دماغية، بفضل خبرته في العمل في عيادات بنيويورك ومصر مع مرضى بعد السكتة الدماغية. 

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كما أن مثابرة وحب واتقان الطبيب المصري أشرف ميتري لمهنته الإنسانية كأخصائي علاج طبيعي، استطاع أن يحقق معجزة ويكون سبباً في عودة المريض الروسي رسلان بوريسوفيتش بورايف للسير على قدمه مرة أخرى. 

 

وتشير الزوجة الي أن زوجها جلس في البداية بمفرده ثم بدأ في المشي منفردا، مضيفة: “كنت مقتنعة أنه لا توجد حدود للأطباء”.

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