سعيد الفقي : مؤشر البورصة يبدأ رحلة صعود قوية عند اختراق هذا المستوى

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق عند مستوى 10723 نقطة مقتربا من مستوى الدعم الأول قصير الأجل 10700 نقطة بعد عمليات جني أرباح طفيفة على الأسهم القيادية بعد اقتراب المؤشر الرئيسي من مستوى المقاومة عند 10900 نقطة بمتوسط أحجام تداول مليار و500 مليون جنيه.



يتوقع خبير أسواق المال مع بداية الأسبوع المقبل حركة عرضية ما بين مستويات 10700 نقطة إلى 10900 نقطة بعزم أقوى وسيولة أعلى تدفع المؤشر الرئيسي لاختراق مستوى 10900 نقطة واختراق هذا المستوى يؤهله لاستهداف 11200 نقطة بشكل مبدئي.



وأكد خبير أسواق المال أن الوصول لمستوى 10900 نقطة يغير من اتجاة المؤشر بشكل عام إلى اتجاه صاعد على المدى القصير على أقل تقدير ويدعم هذا فترة التجميع التي تمر بها الأسهم القيادية والتي من المتوقع اختراق مستوى المقاومة التي تقف عليها الان وبالتالي استهداف مستوى 11200 نقطة بعد اختراق مستوى 10900 نقطة خلال الفترة القادمة.



بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد حقق خلال الأسبوع قمم تاريخية جديدة حيث أغلق عند مستوى 2824 نقطة ويعد هذا المستوى الأعلى في تاريخه ليس ذلك فحسب بل حقق المؤشر السبعيني أطول فترة صعود متواصلة حيث صعد 12 جلسة متتالية وحقق طفرات سعرية في العديد من الأسهم نتيجة توجه المستثمرين الأفراد لأسهمه من خلال صخ سيولة كبيرة أحدثت الارتفاعات الحالية.

ويتوقع خلال الفترة القادمة هدوء نسبي وجني أرباح بالقرب من هذه المستويات بعد الارتفاعات القياسية التي حققتها أسهم المؤشر السبعيني حيث أن أقرب مناطق الدعم القوية الان عند مستوى 2470 نقطة والتي من المتوقع أن لا يقترب جني الأرباح المتوقع من هذه المناطق وأن لا يستمر فترة طويلة ويحدث تجميع بالقرب من مناطق الدعوم وعودة الصعود واستهداف مستويات أعلى خلال الفترة القادمة.

البورصة 4.8 مليار جنيه خلال الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة تداول البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 17.8 مليارجنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2791مليون ورقة منفذة على 312 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول البورصة المصرية قدرها 17.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3250 مليون ورقة منفذة على 303 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم في البورصة المصرية على 56.29 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 43.71 % خلال الأسبوع.

ربح رأس المال السوقي في البورصة المصرية نحو 4.8 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عتد مستوى 706.4 مليار جنيه مقابل 701.6 مليار جنيه.

النقل والشجن أكثر القطاعات ارتفاعا في البورصة

وتصدر قطاع خدمات النقل والشحن قائمة القطاعات الأكثر ارتفاع بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 6.3% تلاه قطاع مواد بناء بنسبة 6.1% تلاه قطاع طاقة وخدمات مساندة بنسبة 3% ثم قطاع موارد أساسية بنسبة 3% ثم قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بنسبة 2.4%.