البورصة المصرية تربح 4.8 مليار جنيه خلال الأسبوع

ربح رأس المال السوقي في البورصة المصرية نحو 4.8 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عتد مستوى 706.4 مليار جنيه مقابل 701.6 مليار جنيه.

النقل والشجن أكثر القطاعات ارتفاعا في البورصة

وتصدر قطاع خدمات النقل والشحن قائمة القطاعات الأكثر ارتفاع بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 6.3% تلاه قطاع مواد بناء بنسبة 6.1% تلاه قطاع طاقة وخدمات مساندة بنسبة 3% ثم قطاع موارد أساسية بنسبة 3% ثم قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بنسبة 2.4%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه عند مستوى 706.466 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 10723 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13151 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 2824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 3804 نقطة.